Da gre za zelo veliko denarja, ki bi ga lahko namenili za številne stvari, so na Kongresnem trgu ponazorili z veliko kocko, na kateri so bili bankovci za 500 evrov. Izračunali so, da je 1.000 milijard evrov med drugim 20.000 novih knjižnic, več kot 10.500 novih pediatričnih klinik, več kot 5.100 let financiranja slovenske kulture, 32,5 leta brezplačne oskrbe v domu za starejše za celotno Slovenijo, 8,3 milijona stanovanj za mlade družine, 24 let povprečnih plač za celotno Slovenijo ter 955 investicij v železniško infrastrukturo v vrednosti 2. tira.

"Prizadevali si bomo za boj proti davčnim utajam, za davčno poštenost," pravi Tanja Fajon. Foto: SD

V SD-ju napovedujejo, da se bodo v prihodnjem mandatu v Evropskem parlamentu zavzemali za določitev minimalnega praga za obdavčitev dobičkov korporacij, za uvedbo črnega seznama davčnih oaz in za uvedbo sankcij proti podjetjem, ki ne plačujejo davkov. "Da bomo 1.000 milijard evrov, ki odtekajo v davčne oaze, prenesli v spodbujanje gospodarstva, vlaganje v znanost, investicije, šolstvo," je poudarila nosilka liste SD-ja Tanja Fajon.