Primož Roglič je letos osvojil rdečo majico na Vuelti, na Giru je nosil rožnato, v novi sezoni pa bo dirkal za najprestižnejšo – rumeno na Touru. Foto: EPA

Poleg Rogliča bo glavni adut Jumbo Visme Nizozemec Tom Dumoulin, ki je bil na najprestižnejši tritedenski dirki lani drugi. Dirkal bo tudi njegov rojak Steven Kruijswijk, ki se bo sicer osredotočil na Dirko po Španiji, v ekipi za tour pa so še Tony Martin, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink in Laurens De Plus. Ekipa je izjemno močna, prepričani so, da dovolj, da prekine prevlado Ineosa, ki je v zadnjih osmih letih sedemkrat s štirimi različnimi kolesarji slavil na francoskem krogu.

Na Dirko po Italiji bosta šla Dylan Groenewegen, ki je letos dobil štiri etape na Touru. V Italiji bo nastopil tudi George Bennett. Roglič in Dumoulin se bosta osredotočila na Dirko po Franciji, nato pa sledi še nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Kot rečeno, bo kapetan Jumbo Visme na Vuelti Kruijswijk.

“Tej ekipi sem se pridružil, ker nisem želel biti edini vodja. Resnično verjamem, da nam lahko v skupini, ki ima isti cilj, uspe. To bo naš načrt za Tour. Pripravljen sem na nov pristop. Zdaj imamo vsi možnost. Seveda je Primož visoko v hierarhiji, saj je za njim izjemno leto, zmagal je na Vuelti in bil na lestvici prvi kolesar sveta. Začeli bomo s tremi kapetani, poskusiti izgubiti čim manj časa in potem bomo v gorah videli, kdo je najmočnejši. Nekje v bližini zadnjega tedna bo treba izbrati glavnega aduta, morda pa lahko pri vrhu vztrajamo z več kolesarji," je za cyclingnews.com povedal Dumoulin, ki je pred dvema letoma zmagal na Giru.