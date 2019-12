V Italiji so prepričani, da bo Tom Dumoulin vozil Giro kot prvi kapetan Jumbo Visme, Primož Roglič pa bo prvi kapetan na Touru. A pri tem gazzetta ni omenila vloge Stevena Kruijswijka, ki je bil kapetan Nizozemcev na zadnji francoski pentlji, kjer je bil tretji za dvojcem iz Ineosa. Foto: AP

Italijanski športni dnevnik Gazzetta dello Sport, ki je lastniško povezan s prirediteljem Gira RCS-om, v torkovi izdaji piše, da se Tom Dumoulin vrača na Apeninski polotok. Letošnjo Dirko po Italiji je Dumoulin kot prvi favorit končal že v prvem tednu, saj si je v 4. etapi prehudo razbil koleno. Zaradi poškodbe je nato izpustil celotno preostalo sezono, v naslednjih mesecih pa mu je uspelo izsiliti prekinitev pogodbe z ekipo Sunweb in prestop k Jumbo-Vismi.

Roglič nesporna št. ena tudi v ekipi

Zaradi uspehov rumeno-črnih v 2019 se je ob podpisu Nizozemca hitro pojavilo vprašanje, kako bodo s tremi kapetani razporedili moči za tritedenske dirke. Gazzetta piše, da si je Primož Roglič z zmago na 76. Dirki po Španiji in prvim mestom na UCI-lestvici po sanjskem letu s 13 zmagami,, priboril nesporni status številke ena.

Tour 2020 je že dolgo bil cilj zasavskega orla, ki je že ob osvojitvi Vuelte poudaril, da ga zdaj zanima samo še stopnička višje - rumena majica v Parizu ob koncu francoske pentlje. Jumbo Visma je z okrepitvami in višanjem proračuna postal prvi izzivalec prevlade Ineosa na Dirki po Franciji, kjer nameravajo Nizozemci podpreti Rogliča z vsemi razpoložljivimi močmi.

Dumoulin se je po polletni odsotnosti v nedeljo vrnil na dirke. Na dirki po plažah Scheveningna z gorskimi kolesi je zasedel 6. mesto, pri čemer je moral nastopiti še v barvah Sunweba, saj si lahko rumeno-črne barve lahko nadene Jumbo Visme nadene šele po novem letu. Foto: EPA

Trasa Gira bolj po okusu Dumoulina

Ker pa Dumoulin v domovini uživa status kolesarskega zvezdnika, bo metulju iz Maastrichta pripadla čast prvega kapetana na prihajajoči 103. Dirki po Italiji. 29-letnik je sicer še oktobra govoril, da si želi izpeljati dvojček Tour - olimpijske igre, a po drugi strani je znana njegova ljubezen do rožnate dirke. Nenazadnje je Dumoulin zmagovalec Gira 2017, kar je njegov dosedani vrhunec sezone.

Gre tudi za logično odločitev Jumbo Visme: Giro 2020 ima v primerjavi s Tourom 2020 več kilometrov kronometra (3 etape boja z uro proti 1 samemu gorskemu kronometru) in višjeležeče ter daljše klance v tretjem tednu Grand Toura. Francoska pentlja bo poleti za razliko od spomladanskega italijanskega kroga postregla z bolj eksplozivno traso, ki spominja na Vuelto, kjer je nenazadnje Roglič prepričljivo ugnal sicer precej skromnejšo konkurenco kot se obeta v Franciji.

V enačbi Gazzette manjka Kruijswijk

Sočasno Jumbo-Visma lahko v Italiji preizkusi ali je Dumoulin povsem okreval po poškodbi kolena. A v pisanju Gazzette manjka pomemben podatek - omenjen ni tretji kapetan ekipe Steven Kruijswijk, ki je s 3. mestom na letošnji Dirki po Franciji prišel do izida kariere.

Done deal! 4 more years @JumboVismaRoad . Thanks @SEGcycling for always having my back! pic.twitter.com/JqlNU9EuCt — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) 02. december 2019

Šprinter Groenewegen podaljšal do 2023

Ravno v ponedeljek je Jumbo-Visma uradno objavila že dolgo napovedano novico o podaljšanju pogodbe s četrtim temeljnim kamnom ekipe. Šprinterski zvezdnik Dylan Groenewegen (17 zmag v letu 2019) je podaljšal dogovor vse do konca leta 2023 in ima zdaj enako dolgo pogodbo kot Roglič. Po razkritju tras Toura in Gira je sam Nizozemec dejal, da si želi predvsem čim več zmagovati in slaviti na šprintih vseh treh Grand Tourov ter ne bi imel nič proti, če gre drugo leto v Italijo in Španijo ter izpusti Franciji. S tem bi se sprostilo eno mesto za pomočnika Rogliča in drugemu sokapetanu Jumbo Visme.

Dumoulin cilja tudi na olimpijski kronometer

Če se bi Tom Dumoulin v Italiji spet proslavil, bi bržkone dobil možnost, da nastopi tudi na Touru, a vprašanje, kdo bi se v olimpijskem letu odločil za tako naporen urnik. Zlasti, ker velja Dumoulin ob zahtevnem profilu in dolžini olimpijskega kronometra (44,2 km in 846 višinskih metrov) za favorita za zlato odličje, saj je na zelo podobni progi na SP-ju 2017 v Bergnu deklasiral tekmece, tudi takrat srebrnega Rogliča in bronastega Chrisa Frooma.

Egan Bernal ne skopari s samozavestnimi izjavami, pri čemer ima tudi podporo Ineosa. Britanci ostajajo previdni, saj je vprašanje, v kakšnem stanju se bo na dirke vrnil Chris Froome, a sočasno imajo še Gerainta Thomasa in Richarda Carapaza. Foto: Reuters

Bernal kar na vse tri vrhunce sezone?

A trojček Giro - Tour - OI 2020 je ideja, s katero se poigrava zmagovalec Toura 2019. Egan Bernal je bil v intervjuju za španski športni dnevnik As odkritosrčen: "V letu 2020 nameravam dirkati na Giru in Touru." 22-letni Kolumbijec bo tudi eden izmed favoritov za medalje na zahtevni cestni dirki v Tokiu, ki se bo z 234 km in kar 4.865 višinskimi metri pod goro Fudži odvila vsega 6 dni po koncu 107. Dirke po Franciji.

Želim si zmagovati na Touru, Giru in Vuelti

"Na pritisk lahko gledam z dveh zornih kotov. Lahko se obremenjujem s tem, koliko Tourov še lahko zmagam. Ali pa si rečem: Star sem 22 let in sem že osvojil Dirko po Franciji. Sem že naredil to, kar sem moral, postal sem prvi Kolumbijec in čutim, da sem dober v tem, kar počnem. Seveda si želim še zmagati na Touru, pa tudi Giru in Vuelti. A karkoli se zgodi, sem že zmagovalec Toura in noben mi tega ne more vzeti," je kondor iz Zipaquira za As razkril svojo kolesarsko filozofijo, da se ne bo osredotočil samo na največjo dirko na svetu.

"Zelo si želim dirkati na Giru in nato še Touru. Izredno sem navdušen nad možnostjo, da dirkam na Dirki po Italiji, ki je izredno lepa dirka. Živel sem dve leti v Italiji, imam veliko prijateljev, Tour sem že okusil, zdaj bi si želel poskusiti že na Giru," ne skriva svojih želja Bernal, ki je bil za letos predviden za prvega kapetana Ineosa v Italiji, a si je teden dni pred štartom zlomil ključnico. Na koncu je bila to sreča v nesreči, saj je prišel v Francijo v boljši formi kot branilec naslova in ekipni tovariš Geraint Thomas, na koncu pentlje pa se je Bernal v Alpah odpeljal proti rumeni majici in skupni zmagi.

V zadnjih tednih so svoje načrte že razkrili nekateri pretedenti za visoke uvrstitev na Grand Tourih. Italijan Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) bo z novo ekipo vozil Giro, saj si je za drugi cilj izbral olimpijske igre. Identičen načrt ima Francoz Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), ki gre prvič na italijanski krog in se je odpovedal branjenju pikčaste majice Toura. Kapetan Treka v Franciji bo Avstralec Richie Porte. Chris Froome je naznanil, da ga zanima le peta zmaga na Touru. Foto: Reuters

Kako si bodo vloge razdelili pri Ineosu?

Bernal je v pogovoru potrdil, da morajo pri Ineosu s kar 4 kapetani za Grand Toure še uskladiti želje, a da gredo na vsak Grand Tour s po dvema kapetanoma. "Veliko se pogovoarjamo in doslej ni bilo še nobenih težav, saj se je tako s Froomom kot Thomasom lahko pogovarjati," je Bernal še podčrtal, da naj tekmeci ne pričakujejo notranjega razkola pri britanski ekipi. Ineos sicer ne skriva, da bo zmago in rožnato majico Gira maja branil Ekvadorec Richard Carapaz, ki je letos v dresu Movistarja ukanil Rogliča in Vincenza Nibalija.

V intervjuju se Bernal ni ognil niti vprašanju o rastoči moči Jumbo Visme. "Upoštevati moramo, kar so naredili v letu 2019 in hkrati, da so za drugo leto še okrepili z Dumoulinom in naredili en korak naprej. Zelo dobro je, da imamo tako močne ekipe. Za nas osebno sicer ne tako dobro, ko se bo dirkalo. A tesnejše dirke bodo bolj zabavne za navijače," se kolumbijski mladi šampion zaveda, da prevlada ene ekipe ni dobra za kolesarstvo.

Nekaj so načrti, drugo je cesta z nesrečami

Kolesarsko leto 2020 bo naporno in zanimivo. Tudi za Slovence, ki bodo s Tadejom Pogačarjem in Primožem Rogličem imeli dva aduta za sam vrh. Zdaj se samo čaka na decembrske potrditve načrtov in razporeditev dirk, a hkrati ravno letošnje prigode Rogliča, Dumoulina in Bernala ob Giru ali Frooma pred Tourom pričajo, da se na koncu vse odloči na cesti in da se načrti lahko bliskovito spremenijo.