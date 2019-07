Bo 33-letnega francoskega čakanja na domačo zmago na Touru vendarle konec? Julian Alaphlippe je še vedno v vodstvu in s prednostjo več kot minute in pol, a največ moči je v Pirenejih pokazal Thibaut Pinot. Foto: Reuters

Po zadržanem četrtku, ko so vsi kandidati za skupno razvrstitev hranili moči, je prišel petkov kronometer, na katerem je Julian Alaphilippe senzacionalno ugnal vse kronometriste. V soboto se je Thibaut Pinot ostresel vseh tekmecev, v rumeno odeti Loulou pa še utrdil vodstvo in spravil Francoze v ekstazo. A druga zaporedna težka pirenejska etapa v nedeljo je pokazala, da tudi Alaphilppe ni nepremagljiv.

Po 15. etapi, analiza dirke po Franciji

Prvi kolesar sveta zmaguje že od januarja

Drugi prosti dan je prišel 2 kilometra prepozno za neverjetnega 27-letnega Francoza, ki je perfektno in v nasprotju z vsemi napovedmi vozil vse do zadnjih izdihljajev vzpona nad Foixom na Prat d'Albis. Vodilni kolesar na UCI-lestvici, na kateri je Primož Roglič trdno drugi, kljubuje vsem zakonitostim specializacije sodobnega kolesarstva.

Specialist za enodnevne klasike in etapne zmage – od začetka 2018 je dobil vsaj eno etapo na vsaki večdnevni dirki, na kateri je štartal. Za nameček prvi mož Deceuninck QuickStepa zmaguje letos že od januarja, ko je dobil dve etapi v Argentini in je zdaj že pri 12 zmagah v letu 2019.

Po 14. etapi, analiza dirke po Franciji

Taktična napaka, ko je v nedeljo sledil Pinotu

A vseeno ne belgijsko moštvo ne Alaphilippe ni bilo pripravljeno na boj za skupno zmago, kar se je videlo v nedeljo, ko so pokazali prve resne znake slabosti. Oslabljena rumena majica se je taktično napačno odločila, da 6 km pred ciljem sledi napadu Pinota, pred katerim je imel 3 minute prednosti, namesto da ostane ob drugouvrščenemu Thomasu in tretjim Kruijswijkom ter njima prepusti lov oz. narekovanje ritma, saj je poskočni Francoz najprej ogrožal Valižana in Nizozemca.

Po 13. etapi, analiza Dirke po Franciji

Trikrat še lahko izgubi po 27 sekund

"Dal sem vse od sebe. Moje moštvo je naredilo odličen posel, da so zaščitili rumeno majico in so nadzirali potek etape. A na koncu – voilà – jaz nisem zdržal. Vseeno sem resnično vesel, da sem ostal v rumenem. Še en dan več v majici vodilnega. Moj cilj je ostati v rumenem, zdaj imam prosti dan in naslednjo etapo. Želim samo uživati v tem," je tudi na cilju povsem izmučeni Alaphilippe ponavljal svojo in ekipno mantro – zadržati vodstvo, kolikor je mogoče dolgo.

Ravno takšen pristop in nedeljska izguba 27 sekund proti Thomasu in Kruijswijsku vliva zasledovalcem, ki so šli na tritedenski Tour de France z mislijo na skupno razvrstitev, da se lahko Alaphilippe v 18., 19. ali 20. etapi povsem zlomi. Zaradi tega velja poudariti, da časovna razlika med 2. in 6. mestom po 15. etapah in dveh tednih kolesarjenja znaša samo 39 sekund!

Nemec Buchmann, Francoza Pinot in Alaphilippe, Valižan Thomas, Kolumbijec Bernal in Nizozemec Kruijswijk so v položaju, ko bodo med četrtkom in sobotom medsebojno obračunali za zmago nad 106. Dirki po Franciji. A vsaj za zmagovalni oder se ne sme pozabiti na Mikela Lando (Movistar). Foto: Reuters

Najbolj razburljiv Tour po dvoboju Fignon – LeMond

V karavani se je vzpostavilo skorajda enotno mnenje, da gre za najboljšo Dirko po Franciji v zadnjih 30 letih. Leta 1989 sta Laurent Fignon in Greg LeMond uprizorila ognjemet in izredni dvoboj, kjer je rumena majica med njima štirikrat zamenjala lastnika, nazadnje prav na zadnji dan, ko je v Parizu potekal kronometer. In Američan je na silno razočaranja Francozov za skupno samo 8 sekund ugnal Fignona, kar je zgodovinsko najmanjša razlika v 105 izvedbah Toura. Se lahko letos zgodi, da se rekord še popravi? Drugo veliko vprašanje pa je seveda: ali bo Bernard Hinault in leto 1985 le dobilo naslednika s francoskim zmagovalcem?

Kraljevska etapa letošnjega Toura. Prvi dan v Alpah karavano čaka 208 km, s tremi vzponi prek 2000 metrov. Ključna bosta legendarna vzpona visoke kategorije (HC) na prelaz Izoard in Galibier, z vrha katerega sledi spust do cilja v Valloira. Foto: MMC RTV SLO

Brez mistrala bi Pinot zaostajal le 10 sekund

"Če se bom v zadnjem težkem tednu v Alpah res zlomil, potem upam, da uspeh Pinotu," je v Foixu bil odkrit Alaphilippe. Če v bočnem vetru prejšnjega ponedeljka Thibaut Pinot ne bi izgubil 100 sekund, bi zdaj za rojakom zaostajal za pičlih 10 sekund. Na Tourlamet in na Prat d'Albis je 29-letnik iz Vogezov pokazal, da ima najmočnejše noge v gorah nad 2000 metri. Ob zaostanku 1:50 in izjemni podpori ekipe Groupama – FDJ (David Gaudu, Sebastian Reichenbach in Rudy Molard) v gorah je zdaj Pinot prvi favorit, ki za Kruijswijkom zaostaja za 3 sekunde, za Thomasom pa 15 sekund.

Petkova etapa je dolga le 126,5 km s 5 kategoriziranimi vzponi, na prelaz Iseran se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde, sledi spust do Tignesa in nato vzpon na vrh smučarskega središča. Foto: MMC RTV SLO

Največja grožnja Francozu – vročinski val

"Bilo je moje vreme, prelepa etapa, kot mi je všeč," je po 2. mestu v nedeljo sam Pinot opozoril na pomembno podrobnost. Vreme – za južno Francijo je ta teden napovedan vročinski val, ki pa ubija Pinota, med drugim je na preteklih Tourih večkrat zbolel ravno ob vročih dnevih. "Vedel sem, da je zaključek precej položen, zaradi česar sem lahko šel na najstrmejšem delu globoko v rdeče obrate," je Pinot Noir razkril, da je bil napad 6 km pred vrhom nedeljskega vzpona dobro načrtovan.

"To taktiko smo določili zjutraj in je odlično delovala. David Gaudu je bil z menoj in je znova opravil izjemno delo. Nato sem pobral Rudyja Molarda in Seba Reichenbacha. Pokazali smo, da smo trdno in napadalno moštvo. Zdaj moramo tako samo še nadaljevati. Napredovati po lestvici v najtežjih etapah, ki prihajajo," je Pinot napovedal nove napade v Alpah.

Zadnja alpska etapa v soboto prinaša spet "kratkih" 130 km, s tremi vzponi. CIlj je na koncu maratonskega 33,4 km vzpona na Val Thorens. Foto: MMC RTV SLO

Bo Ineos igral z dvema adutoma ali le določil kapetana?

Branilec lanske zmage na Touru Geraint Thomas je imel tri izredno različne dneve. Po kronometru je potarnal, četudi je pridobil nekaj časa proti vsem drugim kapetanom, po soboti je priznaval, da ni najmočnejši, v po nedelji pa zatrjeval, da bi lahko prej napadel. Še vedno ima 33-letni G ob sebi izredno močni Ineos z vso zmagovito logistiko in miselnostjo. A za hrbtom ima zdaj kar četverico zasledovalcev, ki so v soboto in nedeljo imeli močnejše noge v hribih.

"Želel sem samo voziti v ritmu, ko se je vse začelo. Nato sem na žalost obtičal za Alaphilippom, saj ga nisem želel vleči in sem se postavil za njegovo kolo. Taktično zahteven položaj, ker sem želel naprej, imel sem dobre noge, a nisem želel loviti Egana Bernala z drugimi fanti na svojem kolesu. Kot bi bil ujet med kladivom in nakovalom," je Thomas pojasnjeval, da je bil sposoben pospešiti prej kot šele v zadnjih 2 km. Ob Valižanovem pospešku je Alaphilippe takoj odpadel, Thomas pa je za nekaj sekund ubranil skupno 2. mesto. "Vsaj noge se bolje odzivajo kot prej. Tudi lani sem trpel ves čas," je branilec lanske zmage nakazal, da se njegova forma dviguje, a vprašanje, ali lahko zdrži in polovi napadalnejše zasledovalce.

Kako se bo odločil šef Ineosa Dave Brailsford: bo Egan Bernal napadel v Alpah, Geraint Thomas pa bo skušal s kronometrsko vožnjo? Ineos, preimenovani Sky, ima še vedno najmočnejše moštvo in najboljše izhodišče za vedno odločilni tretji teden Toura. Foto: Reuters

Thomas Bernalu: Dirkaj svojo dirko

Pri tem je Ineos še naprej v precepu: Egan Bernal je namreč bil oba dneva bolj konkurenčen Pinotu kot Thomas. Najmlajši preostali kolesar na francoski pentlji na 5. mestu zaostaja 27 sekund za sokapetanom. "Na zadnjih dveh vzponih smo vozili res oster tempo. Šlo je na polno. Predtem mi je Thomas rekel, da če lahko, naj sledim napadom. "Pelji svojo dirko." Dejal je, da bolje, da imamo dve aduta v igri," je 22-letni Kolumbijec zatrjeval, da je imel zeleno luč ne samo od vodstva moštva, temveč tudi od Thomasa. "Zmagati moramo na dirki za Team Ineos, ne gre za Gerainta ali Egana, vedno je pomembna samo ekipa," je poudaril Bernal in s tem sebe odkrito vključil v boj za končno zmago.

Na stavnicah je vrstni red zdaj: Pinot, Thomas, Alaphilippe, Bernal, Kruijswijk in Buchmann. Jumbo Visma ima močno postavo za gore, a hkrati si bo zagotovo prizadevala z Groenewegnom za zmago na preostalih dveh šprinterskih etapah v torek in nedeljo. Foto: Reuters

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima

Med obema Ineosovima adutoma in za drobec pred Pinotom je Steven Kruijswijk, kapetan na Touru v gorah močne Jumbo Visme. Nizozemec velja za izredno vzdržljivega kolesarja, ki ima v sebi dizel motor in se najbolje vozi v zadnjem tednu. Na Tourmalet je bil močnejši od Thomasa, v nedeljo mu je suvereno sledil, a v Alpah bo moral odbiti tudi Pinota.

"Nisem mogel slediti Thibautu Pinotu – bil je nekoliko prehiter zame. Ko smo pobrali Alaphilippa v zadnjih kilometrih, smo samo sklonili glavo dol in odpeljali do cilja, da smo omejili škodo. V gorah gre na koncu mož na moža. Zato smo predzadnji vzpon tudi odpeljali na vso moč, kjer smo bili trije. George Bennett je opravil svoje pri vzponu, Laurens De Plus pa pri spustu. Ni bilo slabo," je 32-letni Nizozemec poudaril moč ekipe, ki želi nadzorovati potek etap tudi v Alpah.

Iz slovenskega zornega kota si velja vzeti čas v sredo, ko trasa med Pont du Gardom in Gapom ponuja vse priložnosti za drzne ubežnike. Matej Mohorič je veliko poskušal, a mu še ni uspelo, a je Gorenjec zatrdil, da ima še veliko moči in ima proste roke, da napade ter gre po etapni uspeh. Foto: MMC RTV SLO

Nihče ne govori o Nemcu iz nemške ekipe

Šesteroboj od četrtka, in upajmo, vse do sobote zaokroža kolesar, o katerem se govori najmanj med vodilno petnajsterico, četudi je bil oba težka pirenejska dneva najbrž drugi najmočnejši v gorah za Pinotom. Bora Hanshroge ima za kapetana Petra Sagana in njegov lov na sedmo rekordno zeleno majico najboljšega kolesarja po točkah na Touru. A zdaj ima nemško moštvo resno orožje vsaj za oder, če ne celo za zmago. 26-letni Emanuel Buchmann ima za seboj že izredno sezono in je v življenjski formi, zdaj pa je z zaostankom 2:14 na šestem mestu. "Izreden občutek, da sem bil z najboljšimi na Tourmaletu," se je smejalo 26-letniku iz Ravensburga, ki je v soboto poskušal z dvema napadoma, preden se je strgalo Pinotu.

A ne pozabimo, še vedno je v vodstvu, in to s prednostjo od 1:35 do 2:14 Julian Alaphilippe, ki se bo moral zdaj res napojiti moči rumene majice, če jo želi v nasprotju z vsemi napovedmi izpred začetka 106. Dirka po Franciji pripeljati na Elizejske poljane v Parizu.