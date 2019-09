Odbojkarji si želijo bučne podpore. Foto: BoBo

Ti so v ponedeljek zvečer slavili prvo zmago, ko so s 3:1 ugnali Belorusijo. Slovenija je na treh tekmah zbrala ravno toliko zmag in se z Rusijo bori za primat v skupini.

Vsi odbojkarji v slovenski ekipi poudarjajo, da so navijači postali pomemben člen na njihovih tekmah, zato jih v čim večjem številu v Stožice vabijo že na tekmi proti Makedoniji. V sredo, ko se bodo pomerili s prvimi favoriti Rusi, bo bučna podpora tako ali tako zagotovljena, saj so že pred prvenstvom razprodali vstopnice za spodnji del tribun, karte pa so dva dni pred tekmo pošle tudi za zgornji rdeči ring.



"Navijači nam dajo dodatno energijo, ki jo vsak dan bolj potrebujemo, ker smo vse bolj utrujeni. Upamo, da jih bo še več, ko bo šlo EP proti koncu," je slovenske navijače k čim večji podpori pozval tudi Alen Pajenk.



EP v odbojki, skupina C

Danes ob 17.30:

SLOVENIJA - SEVERNA MAKEDONIJA



Ob 20.30:

TURČIJA - BELORUSIJA