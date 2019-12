Timi Zajc je trenutno 19. v skupnem seštevku svetovnega pokala. Od Slovencev sta boljša Peter Prevc in Anže Lanišek. Foto: EPA

Prva štiri imena je Bertoncelj določil že po tekmah v Engelbergu, dve mesti pa je pustil prosti do četrtkovega treninga, ki so ga skakalci opravili v Planici. Z novoletno turnejo se začenja nova perioda svetovnega pokala, v kateri ima Slovenija pravico nastopa s šestimi tekmovalci. Na dozdajšnjih tekmah jih je lahko skakalo sedem, glavni trener pa ekipe, kljub težavam nekaterih posameznikov, ki so pogosto ostajali že v kvalifikacijah, ni menjal.

Za eno od zadnjih mest je bil prvi kandidat Zajc, ki je bil pred sezono glavni slovenski adut. Mladenič je dobro začel zimo, a v zadnjem času padel v krizo. Vseeno potuje na slovito turnejo štirih skakalnic. Na prvem vrhuncu sezone bo nastopil tudi Bartol, ki je dobil "interni" boj z Anžetom Semeničem, ki je v zelo skromni formi, in Cenetom Prevcem, ki letos v svetovnem pokalu še ni skakal, je pa solidno nastopil v celinskem pokalu in na državnem prvenstvu. Tako Zajc kot Bartol bosta tretjič nastopila na nemško-avstrijski turneji.

Kobajaši lani slavil na vseh štiri napravah

Peter Prevc računa, da bo na novoletni turneji še stopnjeval formo

68. novoletna turneja se bo, kot je to v navadi, začela v Oberstdorfu. Na skakalnici pod Senčno goro bodo v soboto kvalifikacije, v nedeljo pa tekma. Nato se bo karavana preselila v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo na olimpijski napravi preizkušnja na novega leta dan. Sledi selitev v Avstrijo. V Innsbrucku se bodo na Bergislu za točke svetovnega pokala in razvrstitev v boju za zlatega orla skakalci merili naslednjo soboto, zaključek naporne desetdnevne turneje pa bo v Bischofshofnu, kjer bo na skakalnici Paula Ausserleitnerja okronan nov zmagovalec.

Zmago brani Rjoju Kobajaši. Japonec, ki je blestel lansko zimo, je postal šele drugi skakalec iz dežele vzhajajočega sonca po Kazujošiju Funakiju, ki je osvojil prestižno turnejo, hkrati pa se je kot tretji pridružil elitnemu klubu, v katerem sta Sven Hannawald in Kamil Stoch, ki mu je to uspelo leto pred tem, z zmagami na vseh štirih postajah turneje. Za las je takšen dosežek pred leti zgrešil Peter Prevc, ki je zlatega orla osvojil v šampionski zimi 2015/16. Na turnejo je prišel v vlogi glavnega favorita, a imel v Oberstdorfu izjemno slabe razmere, ki so mu preprečile zmago. Vseeno je bil na Bavarskem odličen tretji, na naslednjih treh skakalnicah pa je zmagal.

Cilj uvrstitev do osmega mesta

Lani je zlatega orla osvojil Rjoju Kobajaši, ki je prvi favorit tudi letos. Foto: Reuters

Prevc, ki je ob Primožu Peterki edini Slovenec z zmago na novoletni turneji, bo letos prvi slovenski adut. Popotnica pred vsakoletnim skakalnim vrhuncem je bila odlična, saj je v Engelbergu v nedeljo zaostal le za mlajšim izmed bratov Kobajaši. "V tem trenutku je edini konstanten Peter Prevc. Hkrati je naš skakalec z največ izkušnjami, ima pa tudi trofejo z novoletne turneje. Od njega pričakujem stabilne rezultate, od ostalih pa, da poskušajo narediti osem skokov. Če ti to uspe, je rezultat že dober," je povedal Bertoncelj, glede pričakovanj pa dodal: "Osnovni cilj je uvrstitev do osmega mesta v skupnem seštevku. Na ostalih posamičnih tekmovanjih pa je želja dva med deseterico."

Na stavnicah je glavni favorit Rjoju Kobajaši, sledit Avstrijec Stefan Kraft, ki je na turneji zmagal pred petimi leti, in Poljak Stoch, ki je do zlatega orla prišel že dvakrat. Peter Prevc je na stavnicah na visokem šestem mestu, 12. pa je Lanišek, ki je imenitno z dvema uvrstitvama na oder za zmagovalce začel sezono, v zadnjem času pa je v formi nekoliko padel. "Na turneji je treba iti iz dneva v dna, iz skoka v skok, s treninga na trening in s tekme na tekmo. Se mi zdi, da le tako znam delati tiste skoke, ki prinašajo rezultate. Vse štiri naprave so tako specifične, da težko izpostavim, katera mi najbolj leži. V Garmischu mi je recimo dve leti nazaj, ko sem malce spreminjal tehniko. Težko kar koli komentiram. Mogoče, da je Innsbruck tista, kjer sem tudi poleti dobro skakal. Najtežja je Bischofshofen zaradi ekstremno položnega in dolgega naleta. Dolga je miza. Skakalnica je povsem brez ritma in tam se napake še bolj potencirajo," je pred turnejo povedal aktualni državni prvak.

68. NOVOLETNA TURNEJA, spored:

Sobota ob 16.30:

Oberstdorf, kvalifikacije

Nedelja ob 17.30:

Oberstdorf, prva tekma turneje

Torek ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Sreda ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, druga tekma turneje

Petek, 3. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Sobota, 4. januarja, ob 14.00:

Innsbruck, tretja tekma turneje

Nedelja, 5. januarja, ob 16.30:

Bischofshofen, kvalifikacije

Ponedeljek, 6. januarja, ob 17.15:

Bischofshofen, četrta tekma turneje