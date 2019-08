Po informacijah iz njene ekipe so prvi občutki ob vrnitvi po poškodbi, ki jo je Štuhčeva staknila februarja v Crans Montani, dobri.

Ilka Štuhec je smučala prvič po 23. februarju, ko je na smuku v Crans Montani padla in si natrgala križno vez v levem kolenu. Foto: EPA

Koleno se je hitro spomnilo, kako se obnašati

"Res je bilo super. Postavila sem se na smučke in se smučala. Ni bilo težav, tudi koleno in vse drugo se je kar hitro spomnilo, kako se obnašati. Po nekaj uvodnih vožnjah in lažjih vajah smo šli že na nekoliko zahtevnejše zadeve. Bil je res super dan in zelo se veselim celotnega kampa ter vsega, kar prinaša nadaljevanje," je dejala Štuhčeva.

Jeseni v Južno Ameriko

Ekipa dvakratne zaporedne svetovne prvakinje v smuku je še sporočila, da bo v naslednjih mesecih odpotovala na priprave v Južno Ameriko, saj so razmere za trening v Evropi zaradi pomanjkanja snega slabše kot v preteklih letih.

Novo sezono svetovnega pokala bo Štuhčeva odprla 6. decembra na smuku v Lake Louisu.