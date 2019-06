David Kukovec skrbi, da se Ilka Štuhec po težkem treningu hitro regenerira. Foto: MMC RTV SLO

"Anjine naloge sva si razdelila z Janijem (Grilom). Jani je kondicijski trener, jaz pa poskrbim za tiste manjše poškodbe oziroma za odpravo posledic napornih treningov. Ilka mora biti pripravljena delati na polno iz treninga v trening. Večino časa sem zraven na treningih." Ilkina poškodba kolena, zaradi katere je predčasno končala preteklo sezono, je že povsem pozabljena. "Veliko je pomagala fizioterapevtka Pika (Darja Kramberger). Lahko se ji samo zahvalimo, da je pripeljala Ilko do te točke. kjer je."

Zna poslušati svoje telo

Potem ko je 28-letna Ilka Štuhec pred dvema tednoma predstavila celotno ekipo - novi trener je Švicar Stefan Abplanalp, je nadaljevala kondicijske priprave na novo sezono (na sneg bo šla šele konec avgusta). Največ dela opravi na športni kliniki na Viču, kjer ima Jani Gril svojo telovadnico. Zraven je tudi Kukovec, ki opaža, da je Ilka povsem predana treningu, ni pa se mu potrebno bati, da bi šla prek svojih meja in morda tvegala kakšno novo poškodbo. "Je vrhunska športnica, dovolj je stara, zna se poslušati. Ko je dovolj, je dovolj."

Ilka Štuhec bo po kondicijskih pripravah prve priprave na snegu opravila konec avgusta. Na ledeniški premieri sezone v Söldnu je ne bo, tako da bo v zimo zares krenila konec novembra v Lake Louisu. Foto: EPA

Delo s šampioni pomeni izziv

David Kukovec je prej tri leta sodeloval z biatlonsko reprezentanco: "Hvaležen sem za zelo lepo izkušnjo in za zaupanje. A odločil sem se, da je čas za spremembe." Vzporednice med Jakovom Fakom in Ilko Štuhec? "Tudi Jakov je imel enako šampionsko razmišljanje. Navajen sem delati s športnikom, ki cilja najvišje. To te žene naprej. Lažje je sodelovati, če športnik ve, kaj hoče. Sem vznemirjen. S takšnim športnikom, kot je Ilka, je vedno izziv delati." Bo lahko odigral tudi vlogo Ilkine zaupnice, kot je bila Anja Šešum? "Tu nimam komentarja, saj sva šele na začetku poti."

Mraz ne moti, odsotnost pa

Novinec v smučarski karavani se zaveda, da bo še naprej veliko odsoten od doma in da bo še vedno pogosto na mrazu. "Prvo leto bo veliko novega in bo zato precej zanimivo, sicer pa - podobna zgodba, kot je bila pri biatlonski reprezentanci, s katero sem potoval na največja tekmovanja. Mraz me ne moti, sem utrjen, tudi na biatlonskih tekmah je bilo že minus 37." Bolj moteča je velika odsotnost, vendar je lažje, ker še nima družine. "Lani sem bil od maja do marca zdoma okrog 235 dni. Pogosto sploh nisem vedel, kateri dan v tednu je."