Medtem ko je bila Zlata lisica v prejšnjih letih večinoma januarja, ji je letos pripadel datum v sredini februarja. Vilar meni, da je to za pripravo tekmovališča lahko še boljše, saj je "februar mesec, ki je v Mariboru zimski". "Še posebej glede na dejstvo, da je za Maribor januarja v zadnjem času značilna ponovoletna odjuga," je dejal.

Mariborsko Pohorje bo najboljše smučarke sveta gostilo 15. in 16. februarja 2020. Foto: www.alesfevzer.com

Termina tekmovanja sta zaenkrat določena še za prihodnji leti, in sicer leta 2021 27. in 28. februarja ter leta 2022 26. in 27. februarja, medtem ko se za leto 2023 zaenkrat omenja prvi teden v januarju. Tekem ob petkih ne bo več, ampak le še v soboto in nedeljo, drugače pa program prireditve ostaja enak kot prejšnja leta, med drugim z dvema javnima žreboma startnih številk tekmovalk ter okroglo mizo na temo povezovanja športa in gospodarstva.

Direktor Gerdol julija videl, da gre vse v pravo smer

"Ta tema je bila zelo dobro sprejeta, zato se je bomo lotili še bolj zavzeto in s tem med drugim poskušali dokazati, da se vlaganje v šport močno izplača," je povedal Vilar. Predsedstvo Mednarodne smučarske zveze Fis je na junijskem zasedanju v Cavtatu imenovalo novega direktorja ženskega dela svetovnega pokala v alpskem smučanju Petra Gerdola, ki že vrsto let uspešno sodeluje z organizatorji v Mariboru, zato si obetajo dobrega nadaljnjega sodelovanja. Julija je z ekipo že obiskal Mariborsko Pohorje in si ogledal smučišče. "Ugotovil je, da vse gre v pravo smer," je povedal Vilar.

Novi topovi za zasneževanje

Upravljalec žičniških naprav in smučarskih prog na Mariborskem Pohorju je namreč poleti namestil dodatne štiri snežne topove. "Tako imamo celotno potezo slaloma in veleslaloma pod novimi topovi, to so topovi na stebrih. To pomeni, da lahko uporabljamo zadeve skozi sistem avtomatizacije in nadzora, kar je zelo velik plus. Istočasno smo dobili nove naprave za hlajenje na Trikotni jasi, zaradi česar pričakujemo večjo količino in več dni proizvodnje snega," je pojasnil Vilar. Proračun tekmovanja ostaja 1,1 milijona evrov.

Lani so na Snežnem stadionu pod Pohorjem zbrali več tisoč gledalcev, ki so bili priča novemu izjemnemu nastopu Američanke Mikaele Shiffrin. Najboljša domača lisička je bila Meta Hrovat.