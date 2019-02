Najbolje se je na ekipni tekmi odrezal Peter Prevc. Foto: EPA

Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe in Markus Eisenbichler so za 56,6 točke premagali Avstrijce na drugem in še za 11,1 točke več Japonce na tretjem mestu.

Slovenci so bili na šestem mestu daleč od boja za medalje, saj so za zmagovalci zaostali kar za 128,8 točke, od kolajne je Slovence ločilo več kot 60 točk.

To šesto mesto je v skladu s celotno sezono. Bolj smo razočarani, ker skoki niso bili na ravni tega, kar fantje zmorejo ... Z izjemo Petra Prevca, ki je solidno opravil svojo nalogo. Preostali trije pa ... Timi in Žiga nista ponovila skoka iz poskusne serije, kjer sta bila odlična, Lanišek pa je bil v drugo boljši, v prvo malo bolj skromen, rezultat je tak, kot je. Gorazd Bertoncelj

Slovenijo je zastopala ista četverica kot v soboto, po prvi seriji je bila na šestem mestu, v finalni seriji pa si niso uspeli izboriti boljšega mesta: Anže Lanišek (117/118), Peter Prevc (123/120), Žiga Jelar (117/119), Timi Zajc (121/117).

Na tekmi je nastopilo 12 ekip. Prvi favoriti so bili Nemci, kar so potrdili že v prvi seriji, saj so si priborili veliko prednost. Drugi so bili po prvi Avstrijci, tretji Japonci, četrti Poljaki, peti pa Norvežani. Takšen je bil tudi končni vrstni red.

Prevc je tudi na ekipni tekmi postregel s solidnima skokoma, kako pa je sam zadovoljen z nastopom na ekipni tekmi, je razkril za TV Slovenija: "V finalu je bilo podobno kot v prvi seriji, sem zadovoljen s skokom, čeprav nisem napredoval od včeraj, je še malo rezerve ... Ampak glede na to, da ni bilo večjih težav, grem lahko samozavestno naprej!"

Najboljši izmed Slovencev na posamični tekmi Zajc (bil je 10.) je v finalu popustil: "Tehnično se mi je zdel skok dober, a na koncu ni bilo metrov, tudi sam v tem trenutku ne vem kaj je šlo narobe, to je za nami. Imeli smo priložnost, a je nismo najbolje izkoristili. Se moramo zadovoljiti s tem, kar imamo."

Slovenska kombinatorca enajsta Nemca Eric Frenzel in Fabian Riessle sta zmagala na ekipnem šprintu nordijskih kombinatorcev. Druga sta bila Norvežana Jan Schmid in Jarl Magnus Riiber (+8,2), tretja pa Avstrijca Franz-Josef Rehrl in Bernhard Gruber (+9,2). Slovenca Ožbej Jelen in Vid Vrhovnik sta bila 11. (+ 3:43,3).