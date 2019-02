Po prvi seriji je bil Timi Zajc na novoletni turneji v Innsbrucku četrti, končal pa je na desetem mestu. Foto: EPA

Ne le na skakalnicah tudi v pogovorih s sedmo silo je 18-letni skakalni as vse samozavestnejši. Čuti, da je v dobri formi in zato ima lahko upravičeno visoke cilje, kot pa poudarja, na velikih tekmovanjih štejejo le medalje. "Mislim, da je medalja dosegljiva. Je realen cilj. Če naredim svoja dva dobra skoka, sem lahko na stopničkah. Cilj je visok, bomo pa videli, ali mi ga bo uspelo uresničiti."

Na zadnji postaji pred svetovnim prvenstvom v Willingenu je najboljše skoke pokazal v poskusnih serijah: "Morda želim na tekmi preveč dodati. Mogoče je to težava in moram iti bolj umirjeno. Sicer pa z vsemi skoki v Willingenu nisem zadovoljen, saj sem delal kar konkretne napake, a sem bil vseeno med deseterico. To pomeni, da sem v dobri formi. Če naredim prave skoke, sem pa lahko precej višje."

Do zdaj uresničil cilje te zime

Zajc je brez konkurence prvo skakalno ime letošnje zime, a, kot pravi, bremena, ker je glavni adut, ne čuti, z dobrimi nastopi si je le okrepil samozaupanje: "V tem trenutku sem lahko samozavesten. Letos mi je skoraj na vsaki tekmi uspel preboj v deseterico, tako da sem svoje cilje uspel uresničiti. Uspelo mi je priti na stopničke. Z nekaterimi skoki sem pokazal, da se lahko zavihtim tudi na najvišjo."

Lanišek in Jelar sta se najbolje znašla na treningih v Innsbrucku

To mu je uspelo celo ob debiju na letalnicah, ko je na začetku februarja zmagal na velikanki Heinija Klopferja v Oberstdorfu. Pred tem se je prvič na oder za zmagovalce zavihtel v Saporu, kjer je bil drugi, na stopničkah pa je stal še v Willingenu z ekipo, ko so skupaj s Petrom Prevcem, Jernejem Damjanom in Anžetom Semeničem zasedli tretje mesto: "Mislim, da smo lahko tudi na moštveni tekmi konkurenčni. To smo dokazali, saj smo z nekaj napakami vseeno skočili na tretje mesto. Mislim, da smo lahko tudi v Innsbrucku visoko. Verjamem, da to velja tudi za mešano tekmo v Seefeldu."

V Seefeldu prva zmaga v alpskem pokalu

Skakalce najprej čakata posamična in ekipna tekma na veliki napravi v Innsbrucku, na srednji skakalnici pa se bodo za žlahtne snežinke na posamični in mešani moštveni preizkušnji merili v Seefeldu. Na obe skakalnici ima Zajc dobre spomine: "Zagotovo več pričakujem od Innsbrucka. Na letošnjo novoletno turnejo v Innsbrucku me vežejo lepi spomini, saj sem v prvi seriji skočil zelo daleč, v drugi sem sicer naredil veliko napako, a bil vseeno v deseterici. Skakalnico dobro poznam, saj smo tudi poleti tam veliko trenirali. V Seefeldu pa sem prvič zmagal v alpskem pokalu. To je bilo leta 2015. Od tedaj jo imam tudi v lepem spominu."

"V Innsbruck prihajam v boljši formi, kot sem bil na novoletni turneji. Dvignil sem raven, zdaj je le odvisno, kako se bom zbral na tekmi. Zagotovo sem bolj samozavesten, kar ima pomemben vpliv. Je neka prednost, saj verjameš, da lahko več narediš. Zdaj je drugače, če sem po prvi seriji visoko. Ne čutim več toliko pritiska. Potem nisi več nervozen, ali ti bo uspelo ali ne. Tako grem lahko odločneje v napad," je dodal trenutno osmi skakalec svetovnega pokala, ki si bo čas na Tirolskem večinoma krajšal z igranjem Playstationa z Anžetom Laniškom.