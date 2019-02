Zajc je po prvi seriji držal osmo mesto, potem ko je pristal pri 127,0 m. V finalu je nato skočil 124,0 m in zdrsnil za dve stopnički. Poleg najboljšega slovenskega skakalca to zimo sta bila v finalu še Peter Prevc, ki je bil 16. (123,5/122,0 m) in 23. Žiga Jelar (118,5/121,0 m). Prekratek je bil 35. Anže Lanišek (114,5 m).



Timi Zajc je bil najboljši Slovenec v Innsbrucku. Foto: Reuters

Eisenbichler do zlata z daljavo dneva

V boju za vrh je po prvi seriji vodil Švicar Killian Peier, ki je pristal pri 131,0 m. Peier je imel dobro točko prednosti pred Eisenbichlerjem (131,5 m), medtem ko je bil tretji Japonec Rjoju Kobajaši. V finalu je najprej napadel četrtouvrščeni Nemec Karl Geiger (130,5 m) in vodil do nastopa Eisenbichlerja, ki je nato z daljavo dneva 135,5 m vrgel rokavico Peierju. Švicar pritiska ni vzdržal, a se je s 129,5 m prešerno veselil bronaste medalje, kot bi bila zlata. Razumljivo, saj Peier v svetovnem pokalu še ni bil višje od sedmega mesta.



Vrhunci finalne serije v Innsbrucku

Nastopi Slovencev v prvi seriji Innsbrucka

V nedeljo ekipna tekma

V nedeljo bo v Innsbrucku (14.30) še ekipna tekma. Slovenija bo nastopila v sobotni postavi Lanišek, Jelar, Prevc in Zajc. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

SVETOVNO PRVENSTVO - INNSBRUCK SMUČARSKI SKOKI, velika skakalnica Končni vrstni red: daljave točke 1. M. EISENBICH. NEM 131,5/135,5 279,4 2. K. GEIGER NEM 131,0/130,5 267,3 3. K. PEIER ŠVI 131,0/129,5 266,1 4. R. KOBAJAŠI JAP 133,5/126,5 262,0 5. K. STOCH POL 128,5/129,5 259,4 6. S. KRAFT AVT 130,0/126,5 256,1 7. J.-A. FORFANG NOR 132,5/125,5 250,9 8. R. JOHANSSON NOR 128,0/129,0 248,9 9. R. FREITAG NEM 125,5/129,5 248,7 10. T. ZAJC SLO 127,0/124,0 245,5 ... 16. P. PREVC SLO 123,5/122,0 230,5 23. Ž. JELAR SLO 118,5/121,0 219,8 35. A. LANIŠEK SLO 114,5 100,8