Potem ko je imel slovenski ženski smučarski tek v zadnjih letih kar nekaj tekmovalk v svetovnem vrhu, se prebujajo tudi moški, nosilec nove generacije pa je Miha Šimenc. Foto: Osebni arhiv

23-letni tekač iz Logatca je to sezono prijetno presenečenje slovenskega tekaškega tabora, saj redno osvaja točke svetovnega pokala. S pomočjo vodje slovenske ekipe Nejca Brodarja in trenerja Ole Vigeja Hattestada je Šimenc poskrbel tudi za najboljšo slovensko moško uvrstitev na tekmah svetovnega pokala, potem ko je bil na šprintu v drsalni tehniki v Dramnu deseti. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju ga šprinterska tekma (v prosti tehniki) čaka že v četrtek, danes pa testiranje pravih smuči.

Dva dni treniramo tukaj, imamo krasno vreme. Sneg ostaja mrzel, čeprav je čez dan okrog deset stopinj. Ni 'čofte'. Proge so zelo dobre, široke. Tudi taktično se bo treba lotiti tekme. Klanec se zdi težek, vendar sploh ni problematičen. Odločilen je drugi, ravninski del, predvsem spust in dva ovinka, kjer bo treba predvsem tehnično vse skupaj dobro oddelati. Miha Šimenc

Danes bo izbral tri "superfinaliste"

"Pomembno je, da vso sezono vodiš dnevnik smuči, saj na ta način lahko razbereš, katere pare smuči boš imel na testu. Serviserji potem pripravijo te smuči, sledi pa testiranje, ko se v paru s še enim tekačem spuščaš po klancu in vidiš, katere smuči so hitre in katere ne. Nekako gre na izkločanje, s čimer dobiš tri pare, ki jih potem testiraš še na dan tekme. Na koncu moraš le še izbrati 'zmagoviti' par," nam je Šimenc, študent 3. letnika trženja na mariborski fakulteti DOBA (tako predavanja kot izpite opravi po spletu) pojasnil proces izbiranja pravih smuči.

Kljub pomladanskim temperaturam zimska smučina

Vtisi iz Seefelda so za zdaj spodbudni: "Dva dni treniramo tukaj, imamo krasno vreme. Sneg ostaja mrzel, čeprav je čez dan okrog deset stopinj. Ni 'čofte'. Proge so zelo dobre, široke. Tudi taktično se bo treba lotiti tekme. Klanec se zdi težek, vendar sploh ni problematičen. Odločilen je drugi, ravninski del, predvsem spust in dva ovinka, kjer bo treba predvsem tehnično vse skupaj dobro oddelati. To sem okusil lani na tekmi svetovnega pokala: na polovici proge sem bil še osmi, na koncu pa 32. v kvalifikacijah. Proga se na prvi pogled zdi lahka, a je zelo zahtevna."

Šimenc je najprej, tako kot njegova brat in sestra (oba starejša), smučal, nato pa se je zapisal smučarskemu teku. Foto: Osebni arhiv

Ni dovolj le teči. Tekmovati je treba.

V Dresdnu so Šimenca ob prvi uvrstitvi v polfinale izkušenejši tekmeci izrivali na rob smučine, tako da se ni mogel prebiti v ospredje. Izkušnja je bila pomembna: "Res je, ta tekma mi je veliko dala. Do zdaj sem bil navajen teči le kvalifikacije in to sem dobro naštudiral. Toda če v izločilnih bojih le tečeš, boš končal četrti, peti ali šesti v skupini. Odločen moraš biti, da prideš naprej. Ne smeš izgubljati in si misliti, da boš vse nadoknadil. Vsaka izguba mesta te na koncu stane napredovanja. Enostavno ne smeš dopustiti, da te uveljavljen tekmovalec prehiti."

Sposoben spet priti v polfinale

Česa si torej jutri najbolj želi? Seveda spet teči v polfinalu! "To se sliši optimistično, ampak mislim, da sem tega sposoben. V tej sezoni sem tekel že v osmih četrtfinalih. Veliko sem se naučil. Upam, da bom odtekel tako, kot znam. Osnovni cilj je sicer priti skozi kvalifikacije. Treba bo odteči na polno. Lahko te varajo občutki, misliš, da si dobro na poti, pa ti zmanjka kakšna sekunda za preboj v izločilni del. To se mi je že prevečkrat zgodilo." Upoštevati mora tudi nasvet Katje Višnar ‒ varčevati z energijo: "Čeprav misliš, da si poln energijo, moraš počivati, sicer se hitro lahko izprazneš," ga je podučila.

Šimenc je pred dvema letoma v Davosu že tekmoval na svetovnem prvenstvu, v šprintu mu ni manjkalo veliko do najboljše trideseterice. Lani je bil tudi na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Foto: Osebni arhiv

V Ramsauu so se umaknili od vrveža

To bo tretje veliko tekmovanje za Šimenca: "Vse je na še višji ravni kot v svetovnem pokalu. Vsakič ti je laže, ker so ti rituali, ki so del SP-ja, znani." Temelje za dobre nastope v Seefeldu je postavil v Ramsauu. "Tam smo bili deset dni. Bil je to pravi odklop med sezono, polno tekmovanj in stresa. Umirili smo se, odklopili od vsega in se res v miru pripravili." Ali je navada, da tekmovalci na pomembnejših treningih tudi ugasnejo mobilne telefone? "Predlog trenerja Hattestada je bil, da bi zmanjšali uporabo družbenih omrežij, ampak - sam niti nisem toliko prisoten na teh omrežjih, tako da name to ni imelo vpliva."

Manjka le še poročna obleka

V Seefeldu bo imel bučno podporo. Iz domačega Logatca bo prišel cel avtobus navijačev. Tam bodo seveda tudi starši. Oče je zaslužen, da se je začel ukvarjati s tekom, potem ko so vsi Šimenčevi otroci (brat in sestra sta pet oziroma šest let starejša) najprej smučali. Najbolj bo pesti držala zaročenka Vanja. Poroka se hitro bliža. "Vzela se bova na dan mladosti. Vanja je poskrbela za vse, samo še moja obleka manjka." Še ena ženska je pomembna v karieri Mihe Šimenca ‒ Petra Majdič. "Vedno mi je bila navdih, vzornica. Podobno kot Petter Northud. Letos je žal končal kariero. Bil je taktično popoln, vedno zanimiv in tudi zabaven. Želim teči in razmišljati kot on."