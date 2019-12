Tršan je bil le eden od štirih tekmovalcev, ki so v težkih razmerah 12,5-kilometrsko preizkušnjo končali brez kazenskega kroga. Na ta način je prehitel kar 22 tekmovalcev in si pritekel uspeh kariere.

Rok Tršan se veseli uspeha kariere. Foto: www.alesfevzer.com

Klemen Bauer in Miha Dovžan sta točke svetovnega pokala zapravila na strelišču. Bauer je moral trikrat v kazenski krog in bil 50. Dovžan pa je pustil nepokrite kar štiri tarče in zasedel 56. mesto.

Tršan: Odlična motivacija za nadaljevanje sezone

"Z nastopom sem zelo zadovoljen, 25. mesto je moj rezultat kariere. Strelski nastop je bil danes res dober, streljal sem hitro in natančno, vsi streli so bili zanesljivi. Tekaško pa sem bil tudi zraven. V prvih krogih nisem 'paničaril', ko so drugi šli mimo, vendar sem jih poskušal držati. V zadnjem krogu pa sem dal vse od sebe. Bilo je dovolj za 25. mesto, kar je tudi odlična motivacija za nadaljevanje sezone," je bil po uspehu kariere zadovoljen Tršan.

"Z Rokovo predstavo moramo biti več kot zadovoljni, napredoval je za 22 mest, kar je ogromen napredek. Tekaško je bil ves čas konkurenčen v skupini, na strelišču pa je bil brezhiben. Vesel sem, da je končno potrdil tisto, kar že ves čas trdimo. Pokazal je, da je lahko hiter, da je nadarjen in je to, kar že nekaj let vidimo poleti na treningih, pokazal tudi pozimi na tekmi. Gre za uvrstitev kariere in verjamem, da če bo tako nadaljeval, bo še večkrat med najboljšimi," pa je nastop Tršana ocenil glavni trener reprezentance Uroš Velepec.

Johannes Thingnes Bø znova zmagal

Že četrtič v sezoni je zmagal Norvežan Johannes Thingnes Bø, ki je slavil kljub kazenskemu krogu. Drugi je bil Francoz Quentin Fillon Maillet, tretji pa še en Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen.

Tretja zaporedna zmaga Tiril Eckhoff

V ženski konkurenci je Norvežanka Tiril Eckhoff dosegla tretjo zaporedno zmago. Kljub dvema kazenskima krogoma je prehitela rojakinjo Ingrid Landmark Tandrevold in Švicarko Leno Häcki, ki sta prav tako morali dvakrat v kazenski krog. Italijanka Dorothea Wierer je prikazala izredno tekmo in z 22. mesta napredovala na četrto, kljub temu pa je morala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala prepustiti Norvežanki Tandrevoldovi.

V nedeljo tekmi s skupinskim startom

V nedeljo bosta na sporedu še tekmi s skupinskim startom. Nastopil bo tudi Jakov Fak, ki se v četrtek po 84. mestu ni uvrstil na zasledovanje.

BIATLON - SVETOVNI POKAL LE GRAND BORNAND 12,5 km zasledovanje (M): * 1. J.-T. BOE NOR 30:07,8 (1) 2. Q. FILLON-M. FRA +22,0 (0) 3. V. CHRISTIANSEN NOR 1:00,1 (1) 4. T. BOE NOR 1:01,7 (2) 5. B. DOLL NEM 1:23,8 (3) 6. E. JACQUELIN FRA 1:32,3 (2) 7. M. FOURCADE FRA 1:32,5 (2) 8. E. BJÖNTEGAARD NOR 1:42,0 (5) 9. A. PEIFFER NEM 1:51,6 (1) 10. S. SCHEMPP NEM 1:58,3 (0) ... 25. R. TRŠAN SLO 3:04,6 (0) 50. K. BAUER SLO 4:48,8 (3) 56. M. DOVŽAN SLO 5:45,8 (4)

10 km zasledovanje (Ž) * 1. T. ECKHOFF NOR 29:41,6 (2) 2. I. TANDREVOLD NOR +38,1 (2) 3. L. HÄCKI ŠVI 46,0 (2) 4. D. WIERER ITA 58,5 (1) 5. J. BRAISAZ FRA 1:02,8 (4) 6. D. HERRMANN NEM 1:10,8 (4) 7. F. PREUSS NEM 1:16,4 (1) 8. I. KRJUKO BLR 1:28,0 (1) 9. J. SIMON FRA 1:39,1 (4) 10. P. FIALKOVA SLK 1:45,8 (2) Slovenk ni bilo na štartu. * - zgrešeni streli/kazenski krogi