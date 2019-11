Želja Timija Zajca je, da bi nadgradil lansko sezono in predvsem nastopal brez velikih nihanj. Foto: www.alesfevzer.com

"Poletno sezono sem res dobro začel, tudi zdaj pa grem lahko samozavestno na prvo tekmo. Zavedam se, da moram začeti umirjeno. Tudi če bo prišlo do kakšne napake, se moram zavedati, da sezona še ne bo odločena v Wisli. Upam, da bom čim bolje začel in da bom po tekmi zadovoljen, saj bo potem lažje iti na naslednje prizorišče. Po drugi strani sem tudi pripravljen na to, če ne bo vse steklo po željah, da moram potem mirno nadaljevati," pred uvodom v zimo, ki skakalce konec tedna čaka v Wisli, pravi trenutno prvi adut slovenskih skokov.

"S čisto zadnjim delom priprav sicer nisem popolnoma zadovoljen, saj sem imel nekaj problemov. Veliko sem tudi še testiral opremo. Teh priprav je zdaj konec, in upam, da bom čim prej prišel v pravi tekmovalni ritem. Kot pravim, bi se pri opremi dalo še kaj izboljšati, toda pred Wislo za to ni več časa. Oprema ni slaba, ampak mislim, da bi se v vsakem trenutku dalo kaj bolje narediti. Smuči sem kar pozno zamenjal in je bilo potrebnih nekaj treningov, da sem se jih navadil. Dres imam za zdaj kar dober. Da se še tudi kaj med sezono zamenjati, sploh drese, ki so bolj potrošni material. Sicer pa veliko eksperimentirati tudi ni najbolje, a se da še kakšno stvar med sezono spremeniti," je dodal.

V Wisli prvič na sneg

Ker je bil lani najboljši Slovenec v svetovnem pokalu in je nekaj izvrstnih predstav pokazal tudi na poletni veliki nagradi, kjer je dobil dve tekmi, dolgo nosil rumeno majico, v skupni razvrstitvi pa nato končal na tretjem mestu, se od njega veliko pričakuje, a se mladenič iz Hramš v Spodnji Savinjski dolini s tem ne obremenjuje: "Za zdaj si ga ne nalagam. Ne čutim ga in grem v Wislo povsem mirno. Bomo videli sicer, kako bo, ko bomo prišli na skakalnico, a za zdaj s tem nimam težav."

Poleg Zajca na prvo tekmo potujejo še Anže Lanišek, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič in Rok Justin. Foto: BoBo

V petek so v Wisli najprej na sporedu kvalifikacije za posamično tekmo, ki bo v nedeljo, v soboto pa bo na skakalnici Malinka, ki sicer nosi tudi ime legendarnega poljskega skakalca Adama Malysza, moštvena preizkušnja. Poljski organizatorji se v zadnjem obdobju s pripravo te naprave niso najbolj proslavili, saj so večkrat skakalci tarnali nad težavami na doskočišču: "Tekma v Wisli je vedno težka. Najprej zato, ker se tam začne sezona. Ne veš, v kakšni formi si, hkrati ne veš, kako je pripravljena konkurenca. To predstavlja neko negotovost, hkrati pa je še tisto doskočišče, ki je bilo velikokrat nevarno in je treba biti zelo pazljiv."

Lani je sezono Zajc v Wisli začel s petim mestom, leto prej, ko je debitiral v svetovnem pokalu, pa je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. Na Poljskem bodo slovenski lovci na daljave prvič skakali na snegu. "Upam, da s tem ne bo problemov. Za naprej ne moreš predvideti, kako bo. Lahko, da se navadiš že s prvim skokom, lahko pa, da ti dela precej težav. Lani, recimo, večjih težav nisem imel, res pa je, da je tam doskočišče precej nevarno in je treba biti odločen, a previden," ob tem pravi 19-letni skakalec.

Rad bi nadaljeval v slogu lanske sezone

Tako kot vsi v slovenskem taboru tudi Zajc, ki je najmlajši v zasedbi Gorazda Bertonclja za uvodno preizkušnjo zime, upa, da bo čim prej pripravljena skakalnica v Planici, kjer bi lahko trenirali na snegu: "Planico vsako leto pripravijo kar pozno. Mislim, da imajo pogoje, da bi bila lahko že zdavnaj urejena. Če bi hoteli, da bi Slovenci prvi trenirali, mislim, da bi se dalo prej. Tako pa že, kot je tradicija, gremo v Wislo prvič na sneg."

Lani je navdušil z zmago v Oberstdorfu, ko je sploh prvič v karieri nastopil na letalnici. Foto: EPA

Debitantsko sezono v svetovnem pokalu je končal z 88 točkami, lani pa je bil že blizu svetovnega vrha, ko je zbral 833 točk in v skupni razvrstitvi zasedel deveto mesto. Ob tem se je dvakrat zavihtel na oder za zmagovalce, prvič tudi na najvišjo stopničko, ko je zmagal na poletih v Oberstdorfu: "Bilo bi lepo, če bi nadaljeval v slogu lanske sezone in jo nadgradil. Želja je, da bi bil seveda čim boljši in predvsem čim bolj konstanten. Tak je cilj, torej, da bo čim manj nihanj in čim manj slabih prizorišč. Rad bi do Planice skakal na visoki ravni."

Letos se bo svetovni pokal končal teden prej kot po navadi, saj se bo zima končala s svetovnim prvenstvom v poletih na Letalnici bratov Gorišek, kjer je Zajc lani letel zelo daleč in na posamičnih tekmah končal na četrtem in petem mestu, z nastopi pa je bil zelo zadovoljen. Zdaj o vrhuncu sezone še ne razmišlja, saj pravi, da je ta še zelo daleč: "Do takrat je še ogromno tekem. Je pa meni osebno pomembneje, da bi bil vso sezono konstantno dober, kot da bi samo v Planici naredil super rezultat. Res je, da mi je domača letalnica zelo všeč, in samo upam, da bom tja prišel v čim boljši formi."