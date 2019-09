Peter Prevc se je povzpel na 15. mesto v skupnem seštevku poletne velike nagrade. Odsotni Timi Zajc je zdrsnil na 3. mesto. Foto: EPA

Drugi je bil Avstrijec Philipp Aschenwald, tretji pa Poljak Piotr Zyla.

"Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljen, glede na to, da so moji skoki trenutno bolj toplo-hladni. Zelo sem vesel, da sem na tekmi prikazal ene boljših skokov v zadnjem obdobju in grem zato z dvignjeno glavo naprej," je po tekmi povedal Prevc.

Na nedeljski tekmi sta nastopila še dva slovenska smučarska skakalca. Tilen Bartol je zasedel 27. mesto, Rok Justin pa se ni prebil v finalno serijo in je osvojil 37. mesto.

Poletna velika nagrada se bo zaključila prihodnji konec tedna v Klingenthalu, kjer bo nastopil tudi najboljši slovenski skakalec v zadnjem obdobju Timi Zajc.

POLETNA VELIKA NAGRADA

HINZENBACH, nedeljska tekma