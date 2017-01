V Nemčijo lani prišlo 280.000 prosilcev za azil

Z dogovorom s Turčijo do nadzora nad prihajanjem prebežnikov

11. januar 2017 ob 15:07

Berlin - MMC RTV SLO

Kot je povedal nemški notranji minister Thomas de Maiziere, je lani v Nemčijo prišlo 280.000 prosilcev za azil, kar je dve tretjini manj kot leta 2015, ko je Nemčija sprejela 890.000 prosilcev za azil.

"To kaže, da so se ukrepi, ki sta jih sprejela vlada in EU, prijeli," je povedal de Maiziere, ki se je na novinarski konferenci skliceval na začasne podatke nemškega urada za migracije in begunce.

De Maiziere je dejal, da je EU-ju z dogovorom s Turčijo o ustavitvi prihoda prebežnikov na ozemlje Unije in zaprtjem t. i. balkanske begunske poti uspelo vzpostaviti nadzor nad prihodom prebežnikov in ta tok usmerjati.

Večji del prošenj za azil so leta 2016 vložili ljudje, ki so v Nemčijo prispeli že leta 2015. Zaradi preobremenjenosti urada za migracije in begunce namreč večina prebežnikov ni mogla takoj zaprositi za azil.

Največ prosilcev in prosilk prihaja iz Sirije, kjer premirje kljub začasni prekinitvi ognja še vedno ni na vidiku. Sledijo jim ljudje iz Afganistana, Iraka, Albanije in Eritreje.

Učinek na volitve

Nemška tiskovna agencija DPA ocenjuje, da bo manjše število prosilcev vplivalo tudi na parlamentarne volitve, ki naj bi potekale predvidoma septembra. Kanclerko Angelo Merkel, ki se bo na volitvah potegovala za nov mandat, so pogosto kritizirali ravno zaradi njene begunske politike, saj naj bi bila preveč odprta do beguncev.

Nemška vlada je v preteklem letu sprejela različne ukrepe za zmanjšanje števila prebežnikov. Med drugim so več držav označili za varne, tudi nekatere države t. i. Zahodnega Balkana, podobne ukrepe pa nameravajo uvesti tudi za nekatere države severne Afrike.

B. V.