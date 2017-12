Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Smučarji naj bi sami povzročili snežna plazova. (Fotografija je simbolična) Foto: EPA VIDEO Snežna plazova zasula pet... Sorodne novice Plazovi v švicarskih Alpah pokopali tri življenja Dodaj v

Avstrija: Slovenski smučar v bolnišnici zaradi poškodb umrl

Smučarji naj bi sami sprožili plazove

29. december 2017 ob 18:22,

zadnji poseg: 29. december 2017 ob 21:31

Salzburg,Celovec - MMC RTV SLO, STA

Slovenski smučar, ki je bil hudo poškodovan v zasutju snežnega plazu v Visokih Turah na Solnograškem, je danes popoldan umrl v bolnišnici, na spletni strani poroča deželni studio avstrijske radiotelevizije.

21-letnega smučarja je snežni plaz v celoti zasul in so ga morali reševalci na kraju dogodka oživljati. S helikopterjem so ga najprej odpeljali v bližnjo bolnišnico, zaradi podhladitve pa nato na univerzitetno kliniko v Salzburgu, kjer je pozneje umrl zaradi hudih poškodb. Drugi smučar, ki ga je zasul plaz, naj bi imel hudo poškodbo noge.

Avstrijski mediji so prvotno poročali o treh zasutih smučarjih. V reševalni akciji v Visokih Turah je sodelovalo 11 reševalcev, štirje vodniki s psi, ki so usposobljeni za iskanje ponesrečencev pod plazovi, štirje planinski policisti, policijski helikopter in dva reševalna helikopterja.

Peterica smučarjev naj bi sicer po sama povzročila snežni plaz. Dva smučarja, ki sta jo odnesla brez poškodb, je avstrijska policija že zaslišala, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Drug plaz zasul dva smučarja

Dopoldan je snežni plaz na ledeniku Mölltal na avstrijskem Koroškem zasul dva slovenska turna smučarja, ki sta jo odnesla le z lažjimi poškodbami. Skupina treh smučarjev; oče, sin in očetova sestrična so med smučanjem kljub prepovedi in opozorilom na progi zapeljali izven urejenih prog.

Očeta in sina je odnesel plaz, vendar sta uspela še pravočasno sprožiti zaščitne zračne blazine. Sestrična je nato najprej rešila na pol zakopanega sina, nato pa izkopala še popolnoma zasutega očeta, ki ga je našla s pomočjo sledilne naprave, poročajo avstrijski mediji.

J. R.