V švicarskih Alpah so v enem dnevu umrli trije planinci. Foto: EPA

Plazovi v švicarskih Alpah pokopali tri življenja

Tri smrti planincev v enem dnevu

25. december 2017 ob 19:46

St. Luc - MMC RTV SLO, Reuters

V švicarskih Alpah so v treh različnih kantonih umrli trije planinci, ki so jih pokopali plazovi. Umrli so 39-letni Švicar, 29-letna Švicarka in 31-letni Francoz.

V južnem kantonu Wallis je v ponedeljek zjutraj blizu 2.844 metrov visoke gore Hofathorn plaz odnesel 39-letnega smučarja. Kljub temu, da so ga njegovi prijatelji hitro našli, so reševalne službe na licu mesta potrdile njegovo smrt.

Na vzhodu Švice je policija našla truplo 31-letnega državljana Francije, ki je bil pogrešan od sobote. Moški se je po smučanju s svojim dekletom sam odpravil na goro Glattwang, vendar ga je med vzponom pokopal plaz.

Plaz je v pokrajini St. Luc na višini 2.700 metrov pokopal tudi tri pohodnike. Eden izmed njih se je uspel rešiti in poklicati reševalno službo. Vse tri pohodnike so prepeljali v bolnišnico, kjer pa je 29-letnica podlegla poškodbam.

J. R.