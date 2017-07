Igorju Bavčarju odvzeli gozdove, njive in pašnike

Drugih postopkov odvzema premoženja za zdaj ne vodijo

28. julij 2017 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko se je Igorju Bavčarju zaradi procesnih ovir za zdaj uspelo izogniti odhodu v zapor za pet let, pa je država pohitela in mu dva meseca po obsodilni sodbi odvzela osem parcel v okolici Loža.

Gre za nekaj 1.000 kvadratnih metrov gozdov, njiv in pašnikov, vrednih okoli 43 tisoč evrov.

Na pravobranilstvu potrjujejo, da gre za realizacijo kazenske sodbe v delu, v katerem so obsojenemu odvzeli ta znesek v korist države, torej minimalen del od več kot 18 milijonov evrov, kolikor jih mora Bavčar vrniti državi.

Ali oziroma kdaj bodo Bavčarju zasegli tudi drugo premoženje, ni znano, z ljubljanskega okrožnega sodišča so nam pisno sporočili, da drugih postopkov, katerih predmet bi bil zaseg njegovega premoženja, ne vodijo.

Hiša v Murglah je varna

Je pa državi že pred časom iz rok spolzela Bavčarjeva najdražja nepremičnina - več kot 380 m2 velika brunarica s tremi nadstropji v Ložu nad Cerknico, kjer so tudi zasežene parcele. Bavčar jo je namreč še pravočasno prepisal na sorodnika. Varna je tudi družinska hiša v ljubljanskih Murglah, saj je večinski delež Bavčar leta 2008 prepustil ženi.

Bavčar je januarja 2011 to potezo utemeljil s tem, da je "takrat, ko sem bil blokiran na edinem računu, s katerega poslujem na ljubljanski banki, moral nekaj storiti, da lahko pridem do sredstev za življenje, in sem to naredil".

Ne Bavčar in ne njegov zagovornik zadeve ne komentirata, je pa bila pred kratkim na vrhovno sodišče v zadevi Istrabenz vložena zahteva za varstvo zakonitosti, ki ne zadrži postopkov za izpolnitev obsodilne sodbe.

Nina Mrzlikar, TV Slovenija