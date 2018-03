Izrek sodbe v zadevi Balkanski bojevnik - dolgoletne kazni ali ponovna oprostitev?

Tožilstvo za obdolžene zahteva dolgoletne zaporne kazni

20. marec 2018 ob 08:29

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 08:33

Ljubljana

Ljubljansko okrožno sodišče bo opoldne izreklo sodbo v ponovljenem sojenju 15 obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik. Tožilstvo za obdolžene zahteva skoraj 125 let zaporne kazni.

Tožilki Blanka Žgajnar in Mateja Gončin obdolženim očitata neupravičeno proizvodnjo in promet z mamili ter sodelovanje v mednarodni hudodelski združbi, ki naj bi jo vodil t. i. balkanski narko kralj Darko Šarić.

Tožilki najvišje kazni predlagata za Dragana Tošića, Dragana Beljkaša, Jakoba Remškarja, Miralema in Mirzeta Lucevića ter Petra Khermayerja. Na eni zadnjih obravnav sta zanje predlagali tudi pripor ter se pri tem sklicevali na njihovo begosumnost.

V prvem sojenju je po izločitvi dokazov, pridobljenih v Sloveniji in Srbiji, na prostost odkorakala večina takrat 17 obtoženih. Po spletu pravnih okoliščin je obdolženih tokrat le še 15.

V prvem sojenju so oprostitvi večine sledile pritožbe tako obrambe kot specializiranega državnega tožilstva. Višji sodniki so četverici obsojenih zaporne kazni močno zvišali, oprostilni del sodbe pa razveljavili.

Sojenje se je vrnilo na prvo stopnjo, kjer ga je v obravnavo dobila sodnica specializiranega oddelka sodišča Andreja Sedej Grčar. Tudi tokrat je jasno, da se postopek ne bo končal z izrekom sodbe na prvi stopnji.

Zagovorniki obdolženih vztrajajo, da so njihovi klienti nedolžni, v zaključnih besedah so vsi predlagali oprostilne sodbe, saj da tožilki v obtožnici nista navedli konkretnih dokazov, s katerimi bi podprli svoje očitke na račun obdolženih. Med zaključnimi besedami pa so večkrat izpostavili možnost pritožb na sodbo.

G. C.