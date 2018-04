Janša zaradi Patrie terja skoraj milijon evrov odškodnine od države in pravnikov

Odškodnino terja od nekdanje tožilke in štirih sodnikov

11. april 2018 ob 07:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prvak SDS-a Janez Janša je uresničil svojo napoved in vložil odškodninsko tožbo zaradi sodnega procesa Patria.

Odškodnino v višini 900.000 evrov po informacijah Dela terja tako od države kakor od nekdanje tožilke in štirih sodnikov, ki so sodelovali v postopku.

Tožbo je Janša po podatkih časnika vložil zoper nekdanjo državno tožilko in zdaj odvetnico Branko Zobec Hrastar, avtorico obtožnega predloga v zadevi Patria, ter zoper okrajno sodnico Barbaro Klajnšek, ki je na prvi stopnji na zaporne kazni obsodila Janšo, Antona Krkoviča in Ivana Črnkoviča.

V tožbi so se znašli še višji sodnik Milan Štrukelj, takrat predsednik senata višjega sodišča, ki je potrdil obsodilno sodbo, ter vrhovna sodnika Vesna Žalik in Branko Masleša. Žalikova je bila poročevalka v senatu vrhovnega sodišča, ki je odločal o zahtevi za varstvo zakonitosti in potrdil obsodilno sodbo višjega sodišča, pozneje pa še zastaranje primera, senatu pa je predsedoval nekdanji predsednik vrhovnega sodišča Masleša.

Masleša tožbo označil za absurdno

Masleša je za časopis potrdil, da je tožbo prejel. Po njegovem mnenju je tožba "brez kakršne koli podlage in naravnost absurdna". Zobec Hrastarjeva je tožbo prav tako prejela in bo odgovor nanjo vložila v zakonskem roku.

Janša je imel ves čas največ pripomb in očitkov na račun Masleše, ki mu je med drugim očital pristranskost. To, da je Masleša, čigar imenovanju za predsednika vrhovnega sodišča je Janša ostro nasprotoval, predsedoval senatu, ki je odločal o zadevi Patria, je Janša med postopkom komentiral kot "škandal brez primere".

Pravnomočno obsodilno sodbo v zadevi Patria je razveljavilo ustavno sodišče predvsem zaradi ne dovolj konkretiziranih znakov kaznivega dejanja sprejemanja oziroma dajanja obljube nagrade. Janši so ustavni sodniki tudi pritrdili, da bi se moral Masleša izločiti iz odločanja, ker je na dnevih slovenskega sodstva kritično govoril o napadih na slovenske sodnike - tudi v primeru Patrie. Zadeva je pred zaključkom ponovljenega sojenja zastarala.

Tudi stranka SDS zahtevala odškodnino

Odškodnino od države je zaradi procesa Patria sicer zahteval že SDS. Okrožno sodišče v Ljubljani je 7. marca po dveh narokih končalo obravnavo odškodninske tožbe, še pred tem pa je zavrnilo večino dokaznih predlogov. Sodba bo izšla pisno.

Janez Janša je na zaslišanju dejal, da je škoda, ki je bila povzročena SDS-u, velika in težko izmerljiva. V tožbi je sicer stranka SDS zahtevala 886.257 evrov odškodnine.

T. H.