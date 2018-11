Janša zaradi razžalitve novinark obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni

Sojenje Janezu Janši zaradi spornega tvita o dveh novinarkah RTV Slovenija

23. november 2018 ob 16:36,

zadnji poseg: 23. november 2018 ob 17:46

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjsko sodišče je predsedniku SDS-a Janezu Janši izreklo tri mesece pogojne kazni s preizkusno dobo enega leta zaradi razžalitve novinarke in urednice Televizije Slovenija Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek.

Janša, ki se izreka sodbe ni udeležil, mora plačati tudi vse stroške tokratnega sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom.

Novinarka in urednica RTV Slovenija sta predsednika SDS-a tožili zaradi tvita iz marca 2016, v katerem med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š."

Janša dejal, da je mislil na medijsko, ne na spolno prostitucijo

Sodnica Barbara Žumer-Kunc je Janšo na obravnavi pred izrekom sodbe vprašala, ali se morda želi poravnati. Janša se je bil pripravljen novinarkama na sodišču opravičiti za zapis v tvitu, vendar v smislu, da s tvitom ni bilo nič narobe, ker da ni imel v mislih spolne prostitucije, ampak medijsko prostitucijo.

Zagovornik novinark Tomaž Bajec pa takšne Janševe izjave ni razumel kot opravičilo, ampak kot sarkazem. Kot je poudaril, novinarki vztrajata pri tožbi. Dejal je tudi, da iz Janševega tvita ni mogoče razbrati, da je šlo za medijsko prostitucijo.

V zagovoru je sicer Janša zasebno tožbo novinark označil za absurdno. Kot je dejal, je njegov tvit, ki je bil reakcija na televizijski prispevek Carlove, v katerem je po njegovi oceni natrosila "kup gnusnih laži" na račun članov SDS-a, videlo le nekaj 100 ljudi, prispevek Carlove pa da je videlo več kot 100.000 ljudi.

Janšo zmotil prispevek o Legiji smrti

Kot je dodal Janša, je Carlova v prispevku uporabila besede, kot so belogardistični klavci in legija smrti. Carlovi je očital, da je s televizijskim prispevkom, v katerem je navedla, da so med člani skupine na Facebooku, ki se je poimenovala Legija smrti, tudi vidni člani SDS-a, blatila njegovo ime. Janša je še dejal, da je bil zaradi prispevka močno razžaljen, zato se je odzval s tvitom, s katerim je želel zaščititi interese SDS-a. Sodnica je na današnji obravnavi tudi dovolila branje listin s prepisi novinarskih prispevkov Carlove in Šetinc Paškove.

"Tvit je grozljiv in brutalen"

Po mnenju Carlove je Janšev tvit grozljiv in brutalen. Kot je dodala, je bil njegov osnovni namen, da poniža in diskreditira njo in Šetinc Paškovo. "Absurdne so besede Janše, da je njegov tvit videlo le nekaj 100 ljudi, saj ima več kot 1000 sledilcev na Twitterju. Razžalil me je kot osebo, žensko in novinarko. Njegove besede so mi povzročile veliko škodo. Postali sva predmet skečev," je še dejala Carlova.

Šetinc Paškovo je Janša označil za politično nastavljeno urednico. Po njegovih besedah naj bi ga že več kot 25 let žalila s svojimi prispevki. Šetinc Paškova je dejala, da to ne drži in da v več kot 20 letih novinarskega dela ni nikdar doživela nobene pritožbe na svoje delo. Vse stranke je komentirala z enakimi vatli, je poudarila.

Zanjo je bil Janšev tvit grozljiv zapis in jo je dvojno prizadel, najprej kot žensko, potem kot novinarko, ki svoje delo opravlja pošteno in profesionalno. Glede očitka, da je bila na mesto programske urednice nastavljena politično, pa je odgovorila, da jo je na to funkcijo imenovala takratna odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija Jadranka Rebernik.

Janšev zagovornik Franci Matoz je predlagal tudi zaslišanje poslanca SDS-a Branka Grimsa, ki ga je Carlova omenjala v svojem prispevku, a je Bajec temu nasprotoval.

