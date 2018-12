Kako je izginil dokument za 3,3 milijona evrov prijavljene gotovine

Kaj se dogaja z domnevno največjo korupcijsko zgodbo v zgodovini Slovenije? Kakšno je stanje v Termoelektrarni Šoštanj danes?

12. december 2018 ob 12:15,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 17:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko so po osmih letih od izbruha afere Teš 6 koruptivni posli in njihovi akterji še vedno v preiskavi, je Furs kot edina institucija doslej svoje delo že opravila. Razkrivamo podrobnosti v povezavi z izginulim dokumentom.

Pri davčnem nadzoru premoženja nekdanjega direktorja Teša Uroša Rotnika so inšpektorji odkrili veliko količino nepojasnjenega premoženja. Medtem ko je imel v inšpiciranem obdobju, to je od leta 2007 do 2011, za 379.628 evrov uradnih prihodkov, je njegovo skupno premoženje znašalo nekaj več kot pet milijonov evrov. Ko so Rotnika seznanili, da bo moral za nepojasnjeno premoženje plačati dodatni davek, se je začela dramatična zgodba kraje dokumenta, ki jo že obravnava celjsko okrožno sodišče.

Milijoni gotovine

Uroš Rotnik, ki v pogovor z nami ni privolil, je v prijavi premoženja maja 2013 poleg hiše v Šoštanju, počitniških hiš v Moravskih Toplicah in na Krku, avtomobila Audi A6 ter vrednostnih papirjev prijavil tudi 3,3 milijona evrov gotovine, zapisal je, da jih hrani v sefu NLB-ja v Velenju. V nadaljnjih razgovorih na davčni upravi je začel številke gotovine spreminjati. Tako je v enem razgovoru izjavil, da ima približno dva milijona evrov gotovine, na naslednjem razgovoru je številko znižal na 1,2 milijona evrov gotovine, nikoli pa ni zanikal, da je v prijavi premoženja sam napisal 3,3 milijona evrov. Na finančni upravi nad takšnim spreminjanjem izjav niso presenečeni.

“Seveda izjave zavezanci pogosto spreminjajo. Pogosto pravzaprav spreminjajo svoja pojasnila, od kod jim določeno premoženje, ki so ga potrošili ali pa uporabili za denimo nakupe nepremičnin. To je pravzaprav stalnica v teh postopkih. Pomembno je samo, ali lahko to verodostojno pojasnijo oz. dokažejo,” je povedal Peter Jenko, namestnik generalne direktorice Fursa.

Potem se je zgodil 7. november 2013, ko je na razgovor z davčnim inšpektorjem Rotnik prišel z odvetnico Varjo Holec.

Med razgovorom izginil dokument

V dokumentih Fursa piše, da je davčni inšpektor v času razgovora dvakrat zapustil prostor – prvič, ko je šel vprašat za številko faksa na Davčni upravi Ljubljana, in drugič, ko je šel natisnit zapisnik o razgovoru. Po koncu razgovora je davčni inšpektor pri urejanju dokumentacije ugotovil, da med dokumenti, ki so jih analizirali med razgovorom, manjka zadnja stran obrazca prijave premoženja, na katerem je bilo zapisanih 3,3 milijona evrov gotovine. Inšpektor je, misleč, da sta dokument pomotoma vzela s seboj Rotnik ali njegova odvetnica Varja Holec, najprej po telefonu poklical Rotnika, ki pa je bil v več poskusih nedosegljiv. Inšpektor je Rotnika priklical uro pozneje in ta mu je povedal, da nima manjkajočega lista premoženjskega obrazca in da je vso dokumentacijo odnesla s seboj njegova odvetnica. Peter Jenko s Fursa pojasnjuje: “Večkrat prihaja do tega, da so zavezanci izredno agresivni, da izredno agresivno nastopajo v postopkih. Običajno tudi prek več pooblaščencev uporabljajo vsa sredstva, ki so z vidika postopka mogoča, bodisi da je njihova uporaba upravičena bodisi da je neupravičena.”

Po treh dneh od izginotja dokumenta so se vsi vpleteni znova dobili na razgovoru, Rotnik je znova zanikal, da bi imel manjkajoči dokument, na vprašanje davčnega inšpektorja, ali je pripravljen podpisati fotokopijo zadnjega lista premoženja s pripisom, da je fotokopija identična originalu prijave njegovega premoženja iz maja 2013, pa Rotnik tega ni bil pripravljen storiti.

Rotnik: Nekdo mi je pripisal številko 3

Dva dni pozneje sta se na davčnem uradu v Kranju oglasila Uroš Rotnik in njegov davčni svetovalec Darko Končan in želela pogledati original zadnjega lista prijave premoženja, ki pa ga seveda ni bilo. Od tu dalje Uroš Rotnik trdi, da je prijavo premoženja nekdo na davčni upravi preuredil in da sam 3,3 milijona evrov gotovine ni nikoli napisal. Istočasno je izjavil, da je v prijavi premoženja zapisal le 300 tisoč evrov gotovine in da mu je nekdo spredaj pripisal številko tri. Pomembno je, da policija, ko je šla pogledat v Rotnikov sef velenjske izpostave NLB-ja, ni našla nobene gotovine, tudi ne 300 tisoč evrov. Rotnik je davčnega inšpektorja vložil ovadbo, ki jo je tožilstvo zavrglo. Furs pa je prav tako poslal naznanilo policiji, ta je vložila ovadbo, tožilstvo pa spisalo obtožnico zoper Rotnika zaradi tatvine dokumenta. Obravnava na sodišču se je že začela.

V zgodbi je pomembna tudi vloga Rotnikove odvetnice Varje Holec iz Odvetniške pisarne Mramor, Sorta & Holec, ki je spremljala Rotnika. Tudi ona se je zaradi tatvine dokumenta znašla v kazenski ovadbi, ki pa jo je tožilstvo zavrglo. Je pa tožilstvo zoper Varjo Holec vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja preprečitve dokazovanja, ki pa še ni pravnomočna. Varja Holec trdi, da kraje dokumenta na razgovoru na davčni upravi ni videla.

Odziv Rotnikove odvetnice Varje Holec na izginuli dokument: “Jaz lahko rečem z zagotovostjo, da tega nisem videla. Lahko rečem tudi še eno stvar, da je majhna verjetnost, da bi v moji prisotnosti glede na majhnost prostora prišlo do tatvine. Vem pa, da če bi jaz to videla, bi gotovo takoj odreagirala.”

Obravnava zoper Rotnika, ki ga tožilstvo, kot rečeno, obtožuje tatvine dokumenta, se je na celjskem sodišču že začela. Še vedno pa je v preiskavi vsa preostala zgodba iz afere Teš 6, v kateri gre za skupno več kot milijardo evrov oškodovanja in 284 milijonov protipravne premoženjske koristi, kot ugotavlja policija.

Načine, kako so akterji Teša 6 prihajali do premoženja in tudi same akterje z imeni in priimki, razkriva tokratna preiskovalna oddaja v četrtek, 13. decembra, ob 20.05 na TV SLO 1.

