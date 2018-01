Klicni centri: Erjavec in policija zavračajo očitke o posegu v celovitost Kitajske

Ljudje, zaprti v hišah, so se morali po telefonu predstavljati kot policisti, tožilci in sodniki ter so klicane osebe poskusili prepričati, da imajo na svojih računalnikih in prenosnih telefonih nedovoljene vsebine, ki pomenijo kazniva dejanja. Foto: MUP

Izsledki preiskave specializiranega tožilstva

23. januar 2018 ob 13:56,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 17:35

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Specializirano državno tožilstvo je za sedem osumljencev kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, ki so povezani z nezakonitimi klicnimi centri, vložilo zahtevo za sodno preiskavo. Slovenska policija je medtem zavrnila očitke, da je v kriminalistični akciji kršila načelo ene Kitajske, in dodala, da je zgolj sledila operativnim potrebam preiskave, s katero so bili kitajski organi seznanjeni.

Šest osumljencev sumijo kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, enega pa pomoči pri omenjenem kaznivem dejanju. Vse skupaj naj bi vodila oseba iz Tajvana. V kriminalistični preiskavi trgovine z ljudmi so namreč v četrtek opravili 16 hišnih preiskav. Prostost so odvzeli devetim ljudem, od tega jih je bilo v petek pridržanih še šest, med njimi dva slovenska državljana in štirje tuji državljani azijskega rodu, za katere je sodišče odredilo pripor.

Po navedbah specializiranega državnega tožilstva, ki je razkrilo nekaj več podrobnosti iz preiskave, so bile žrtve kaznivega dejanja, identificirali so jih 32, po večini Tajvanci, ki so bili prisiljeni, da so iz klicnih centrov klicali kitajske državljane, da bi jim ti nakazovali denar.

Odzval se je tudi zunanji minister Karl Erjavec in zatrdil, da na podlagi poročila policije in tudi državnega tožilstva v zadevi klicni centri, v kateri je bilo aretiranih več Tajvancev, načelo ene Kitajske ni bilo kršeno. Odgovor s tako vsebino bo zunanje ministrstvo predvidoma v sredo poslalo tudi kitajskemu veleposlaniku, je dodal.

Bo Kitajska zadovoljna s pojasnili?

Glede sodelovanja Tajvancev v preiskavi, kar je močno razburilo oblasti v Pekingu, je minister poudaril, da je šlo za "operativno sodelovanje na nižji ravni". "Ocenjujemo, da to operativno sodelovanje ne pomeni kršitve načela ene Kitajske," je pojansil Erjavec.

Minister je izrazil tudi pričakovanje, da bo Kitajska zadovoljna s slovenskimi pojasnili in da zaradi zapleta ne bo kakšnega poslabšanja odnosov. "Mislim, da ni treba dramatizirati te zadeve. Poročilo policije je korektno in dejansko iz tega poročila izhaja, da je bilo ves čas to sodelovanje zelo dobro, da brez pomoči Kitajske verjetno ne bi bili tako uspešni pri odkrivanju te kriminalne združbe, ki ni delovala samo v Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem, v Španiji in drugod," je dejal.

Izrecno je poudaril, da "Slovenija zelo dosledno spoštuje načelo ene Kitajske". "Nekatere države imajo na Tajvanu svoja predstavništva, medtem ko Slovenija nima nič. Tako da mi smo zelo zavezani temu načelu ene Kitajske. Prepričan sem, da so to opazili tudi Kitajci," je še dejal.

"Sem mnenja, da ni nobene potrebe, da bi se odnosi med Slovenijo in Kitajsko poslabšali, zlasti ker imamo zelo dobre politične odnose, ki so razvejani na različnih področjih, od gospodarstva, infrastrukture, kulture, turizma ... Mislim, da bo ta zadeva prej kot slej dobila svoj epilog," je še dejal minister Erjavec.

Policija zanika poseg v celovitost Kitajske

Sam postopek je zmotil Kitajsko, ki je ob tem Sloveniji očitala kršitev načela ene Kitajske. Na policiji so v današnji izjavi zanikali poseg v celovitost Kitajske. Kot so zapisali, je policija zgolj sledila operativnim potrebam mednarodne preiskave, s katero so bili pristojni kitajski organi tudi seznanjeni.

Ob tem so navedli, da je preiskavo samostojno začela slovenska policija, in sicer na podlagi podatkov, ki so jih zbrali ob prijetju kitajskega državljana marca lani. Tako so odgovorili na izjave kitajskega veleposlaništva, ki je v nedeljo navedlo, da je slovenska policija preiskave in aretacije izvedla na podlagi informacij kitajske policije.

Kot so še zapisali na policiji, policija ne odloča o izročitvah oseb drugim državam in tudi v primeru marca 2017 prijetega kitajskega državljana (kitajsko veleposlaništvo sicer navaja, da gre za Tajvanca) ni odločila, da izročitev Kitajski ni mogoča. Postopki izročanja so namreč po navedbah policije v pristojnosti pravosodnih organov.

Ob tem policija navaja, da tudi nima niti možnosti odločati o tem, ali bo Kitajski izročila Tajvance, ki so pod prisilo mreže ljudi izvajali telefonske goljufije in katerih izročitev zahteva Kitajska. "Policija nima možnosti odločanja, ali bo žrtve - tuje državljane azijskega porekla - pridržala ali izročila, saj je njihov status posledica kvalifikacije kaznivega dejanja, ki je v pristojnosti državnega tožilstva, ki je tako odločitev sprejelo skladno z veljavno domačo in tujo zakonodajo," so še zapisali. Kot je znano, so s kitajskega veleposlaništva v nedeljo sporočili, da zahtevajo vse tajvanske kriminalce, ki so jih prijeli v akciji, kot je bilo razumeti, tudi tiste, ki jih slovenski organi obravnavajo kot žrtve trgovine z ljudmi. Po navedbah kitajskega veleposlaništva namreč ne gre za žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali nezakonite priseljence, ampak za goljufe.

Tožilstvo postopek usmerjalo od marca lani

Kot so zapisali na tožilstvu, so predkazenski postopek, v katerem so izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, usmerjali od marca lani, ker je obstajal utemeljen sum, da so člani dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe najmanj od novembra 2015 na osmih različnih lokacijah v Sloveniji, na Hrvaškem pa na dveh lokacijah, v t. i. klicnih centrih zlorabljali in izrabljali večje število ljudi tako, da so morali po njihovih navodilih opravljati kazniva dejanja goljufije v škodo državljanov Kitajske.

Žrtve, ki praviloma prihajajo iz Tajvana, so zaklenili v klicne centre, jim omejili svobodo gibanja, odvzeli osebne dokumente, denar in prenosne telefone ter jih z različnimi navodili, zahtevami in grožnjami prisilili, da so po navodilih vodje posameznega centra izvrševale kazniva dejanja goljufije, so pojasnili na tožilstvu.

Za vsako napako kaznovani

Tajvanci hiš niso smeli zapustiti, četudi bi se želeli vrniti domov, pa to ne bi bilo mogoče, saj za to niso imeli dokumentov in denarja, praviloma tudi ne govorijo nobenega tujega jezika. Če niso sledili ukazom vodje hiše, so nad njimi izvajali psihično in fizično nasilje na način, da so bili za vsako napako kaznovani, na primer z večurnim stanjem na posebnem mestu, obrnjeni k zidu. Omejevali so jim hrano in spanje.

Prepovedali so jim medsebojno komunikacijo in jim omejili gibanje po hiši. Ves čas so bili popolnoma izolirani od okolja, saj niso smeli odpirati oken, ki so bila ves čas zastrta s spuščenimi roletami ali prekrita z neprosojno folijo. Dovoljenje vodje hiše so potrebovali tudi za popolnoma osnovno higieno. Stiki s svojci so bili strogo omejeni in nadzorovani, saj so jih smeli poklicati zgolj enkrat na teden in jim ob nadzoru vodje hiše v nekaj minutah povedati zgolj to, da so v tujini in na varnem. Za delo jim niso dali nobenega plačila, čeprav so jih ravno z obljubo dobrega zaslužka zvabili na delo v Evropo, so navedli na tožilstvu.

Slovenski člani združbe so po navedbah specializiranega državnega tožilstva delovali po navodilih vodje združbe, ki je v Slovenijo prihajal občasno, sicer pa je deloval in še vedno deluje iz Tajvana, kjer tudi je.