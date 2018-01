Ministrstvo: Kitajska ne zahteva izročitve. V zadevi šest ljudi priprtih.

Pridržali so jih v petek

22. januar 2018 ob 18:00

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Šest osumljencev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, ki so povezani z nezakonitimi klicnimi centri, so že privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Ta je odredil pripor.

Na vprašanji o žrtvah trgovine z ljudmi in krajih nezakonitih klicnih centrov na mariborski policijski upravi niso mogli odgovoriti zaradi interesa nadaljnjih postopkov in zaščite oškodovancev.

V kriminalistični preiskavi domnevne trgovine z ljudmi je bilo v četrtek na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Kranj opravljenih skupno 16 hišnih preiskav. Prostost so odvzeli devetim osebam, od tega jih je bilo v petek pridržanih še šest, med njimi dva slovenska državljana in štirje tuji državljani azijskega rodu. Identificirali so 32 žrtev trgovine z ljudmi azijskega rodu.

Po dozdajšnjih neuradnih informacijah naj bi bili žrtve kaznivega dejanja Tajvanci, ki so bili prisiljeni, da so iz klicnih centrov klicali kitajske državljane, da bi jim ti nakazovali denar.

S kitajskega veleposlaništva v Ljubljani so v nedeljo za Slovensko tiskovno agencijo sporočili, da je Kitajska pozvala Slovenijo, da ji izroči vse tajvanske kriminalce, ki so jih aretirali v kriminalistični akciji v povezavi z nezakonitimi klicnimi centri. Poudarili so, da pri osumljencih ne gre za žrtve trgovine z ljudmi ali nezakonite priseljence, ampak goljufe.

Ministrstvo: Kitajska ni podala zahteve

Po podatkih ministrstva za pravosodje pa Kitajska še ni zahtevala izročitve. Sicer pa je postopek izročitve oseb, za katerimi je sodišče ene države odredilo mednarodno tiralico in so bile prijete v drugi državi, ki ni članica Evropske unije, urejen z dvostranskimi oziroma večstranskimi sporazumi, ki urejajo pogoje in postopek same izročitve, so pojasnili na ministrstvu.