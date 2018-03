Libija izdala priporni nalog za 205 domnevnih tihotapcev

Država nima učinkovite vlade

15. marec 2018 ob 09:09

Tripoli - MMC RTV SLO

Libija je izdala priporne naloge za 205 Libijcev in tujih državljanov, osumljenih, da so vpleteni v tihotapljenje prebežnikov iz severne Afrike v Evropo.

Poleg tihotapljenja se bodo morali zagovarjati tudi zaradi obtožb o mučenju, umoru in posilstvu, piše BBC.

Libijski generalni državni tožilec je še sporočil, da so v tihotapsko mrežo domnevno vpleteni tudi pripadniki libijskih varnostnih sil, vodje pripornih centrov za prebežnike in uradniki z več veleposlaništev afriških držav v Libiji. Preiskava tihotapljenja prebežnikov poteka v sodelovanju z italijanskimi oblastmi.

Kot so dodale libijske oblasti, domnevajo, da je v trgovino z ljudmi vpletenih tudi več državnih uradnikov, ki se ukvarjajo z vprašanjem prebežnikov. Odkrili so tudi povezavo med tihotapci in skrajno teroristično skupino Islamska država.

Libijo vse od padca dolgoletnega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 pretresajo nemiri. V državi je zelo negotovo stanje, saj je oblast razpršena med različne milice in dve vladi, kar je omogočilo razcvet nezakonite trgovine. Prav iz Libije se na nevarno morsko pot po Sredozemlju odpravi največ ljudi iz podsaharske Afrike.

A. P. J.