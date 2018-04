Mariborski zdravstveni delavec dopingiral 15-letnika?

Osumljenca prometa z nedovoljenimi snovmi v športu ostajata v priporu

13. april 2018 ob 09:17

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborsko sodišče je zavrnilo pritožbo obrambe 36-letnega Mariborčana, sicer zdravstvenega delavca na pljučnem oddelku UKC-ja Maribor, ki mu je preiskovalni sodnik zaradi suma prometa z nedovoljenimi snovmi v športu odredil pripor.

Drugi osumljenec, 52-letni Mariborčan, za zdaj prav tako ostaja v hišnem priporu. Kriminalisti so pri obeh v preiskavi, ki je potekala tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov s sodelovanjem tajnih delavcev, našli prepovedano snov darbepoetin, ki je v zdravilu aranesp 500.

V poznejših hišnih preiskavah so prav tako zasegli zdravila, kot so dexamethason, ki vsebuje nedovoljeno snov v športu deksametazon, in apaurin, ki vsebuje diazepam, ter morfin in helex, ki vsebujeta prepovedano drogo alprazolam.

Osumljena sta po do zdaj znanih podatkih od septembra lani do aprila letos v Sloveniji in na Hrvaškem storila 21 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu, za katere se je tudi izkazalo, da so škodljive zdravju. V primeru obsodbe jima grozi do 15 let zapora.

S snovmi naj bi osumljena oskrbovala tako aktivne kot rekreativne športnike, večinoma atlete, ki so jih varnostni organi že naznanili protidopinški organizaciji. Po poročanju medijev naj bi bila osumljena zdravstveni delavec Boris Špes in atletski trener AD-ja Štajerska Maribor Igor Šalamun.

Večer je v preteklih dneh navedel nove neuradne podrobnosti iz preiskave primera, na katerega so kriminalisti postali pozorni po lanskem zagovoru hrvaške maratonke Danijele Kune pred avstrijsko protidopinško agencijo. "Pomoč" pri izboljšanju rezultatov naj bi ji ponudil njen trener Šalamun, Špes pa naj bi ji darbepoetin, ki so ji ga po zmagi na maratonu v Linzu našli pri dopinški kontroli, dvakrat tudi sam vbrizgal, je pisal časopis.

Med tistimi, ki so dopinške preparate nabavljali pri Špesu, naj bi bil tudi Domen Hafner, letos suspendirani tekač, ki je bil pozitiven pri dopinški kontroli januarja letos, potem ko je postavil osebni rekord na maratonu v Dubaju.

Špes pa naj bi po navedbah Večera nedovoljena poživila dvakrat vbrizgal celo 15-letniku, da osumljena pri svojem početju nista bila posebno previdna, pa navajajo poročila tajnega policijskega sodelavca, ki se je o tem na lastne oči prepričal v garderobi.

G. C.