Osumljenca s poživili oskrbovala tako aktivne kot rekreativne športnike

Policija razkrila več podrobnosti preiskave

6. april 2018 ob 12:53

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborčanoma, starima 36 in 52 let, ki sta osumljena prometa z nedovoljenimi snovmi v športu, v primeru obsodbe grozi do 15 let zapora.

Kot je v današnji izjavi za medije povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda, so kriminalisti pri hišnih preiskavah v preteklih dneh našli prepovedano snov darbepoetin, ki je v zdravilu Aranesp 500, prav tako so zasegli zdravila, kot so Dexamethason, ki vsebuje nedovoljeno snov v športu deksametazon, ter Apaurin, ki vsebuje diazepam, Morfin in Helex, ki vsebuje prepovedan alprazolam.

Po doslej znanih podatkih sta osumljena od septembra lani do aprila letos na območju Slovenije in Hrvaške storila 21 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili in nedovoljenimi snovmi v športu, za katere se je tudi izkazalo, da so škodljive zdravju. V primeru obsodbe jima grozi do 15 let zapora.

Kriminalisti so pri izvajanju preiskave uporabljali tudi prikrite preiskovalne ukrepe s sodelovanjem tajnih delavcev, ki so se med drugim dogovarjali za navidezen odkup. V vseh teh primerih je bila pošiljka tudi plačana, okvirno okoli 500 evrov na poseg.

Zdravila jemal v službi

Kriminalisti po Mundovih besedah domnevajo, da je bil večji del prepovedanih snovi pridobljen na delovnem mestu enega od osumljencev. To je bil po neuradnih navedbah zdravstveni delavec na pljučnem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. "Četudi je zdravstveni delavec, je nenavadno, da ima pri sebi toliko takšnih zdravil," je dejal vodja mariborskih kriminalistov. Dopušča sicer možnost, da so bile sporne snovi pridobljene še kje drugje.

S snovmi sta osumljena oskrbovala tako aktivne kot rekreativne športnike, večinoma atlete, ki so jih varnostni organi že naznanili protidopinški organizaciji. Imen Munda ni želel izdati. "Posamezni športniki, bodisi aktivni bodisi rekreativni, ali njihovi trenerji, so iskali možnost za optimiranje svojih telesnih sposobnosti," je pojasnil.

Poudaril je, da so bile nedovoljene dejavnosti stvar posameznikov. "Šlo je zgolj in samo za to, da so posamezniki delali pod okriljem trenerja, te osebe. V tem krogu se je to dogajalo. Če je kdo to zaznal in tičal glavo v pesek, težko rečem. Nesporno pa je, da ni šlo za povezavo s kakšnim društvom ali organizacijo, temveč zgolj za osebne vezi med posamezniki," je povedal.

Opozoril je, da je pri vseh omenjenih snoveh šlo za ogrožanje zdravja. Nekatera so celo tako nevarna, da se lahko bolniku vbrizgajo samo v zdravstveni ustanovi. "Verjetno ni naključje, da so enega od njiju klicali doktor," je povedal Munda.

V kriminalistični preiskavi so sodelovali s hrvaškimi in avstrijskimi varnostnimi organi, zato zadevo vodi Specializirano državno tožilstvo. Ta teden so bili opravljeni trije sklopi hišnih preiskav na območju Maribora in okolice.

Ena izmed prepovedanih snovi v športu, ki je bila pri preiskavi identificirana in uporabljena, je darbepoetin v obliki zdravila Aranesp 500, ki je na listi prepovedanih snovi Svetovne protidopinške agencije (WADA). Spada v skupino S2 med peptidne hormone, rastne dejavnike, sorodne snovi in posnemovalce.

T. H.