Na izolski plaži neuspešno oživljali utopljenca

Okoliščine še preiskujejo

31. julij 2018 ob 07:28

Izola - MMC RTV SLO, STA

Na plaži na Svetilniku v Izoli so v ponedeljek nekaj pred 21. uro kopalci iz morja potegnili utopljenca in ga začeli oživljati. Posredovali so tudi reševalci prehospitalne enote Obala, kljub hitremu posredovanju pa je oseba umrla, so sporočili z republiške uprave za zaščito in reševanje.

