Na območju Viševnika se je smrtno ponesrečil planinec

Planincu je zdrsnilo in padel je po skalnem pobočju

1. avgust 2017 ob 17:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med Viševnikom in Srenjskim prevalom v bohinjski občini je malo pred 11. uro zdrsnil planinec, ki se je pri tem tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče.

Gorski reševalci GRS Bohinj in gorski reševalci dežurne ekipe GRS Brnik so po poročanju uprave za zaščito in reševanje pokojnika s policijskim helikopterjem prepeljali na Rudno polje, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

Po navedbah kranjskih policistov je planinec med hojo s poti padel po strmem skalnatem pobočju. Policisti zato ponovno opozarjajo na veliko previdnost pri gibanju v gorah in na zahtevnejših terenih.

Policijsko preverjanje planincev

Policisti gorske policijske enote so sredi julija na območju Tržiča in Žirovnice preverjali, kako so planinci in pohodniki pripravljeni na varno gibanje v gorah in ali upoštevajo pravila.

Zaradi dežja so zjutraj preverili več planinskih izhodišč in pri Valvazorjevem domu pod Stolom dva planinca opozorili na neprimerno obutev in oblačila. Planinca sta se namreč na Stol odpravila v dežju in megli, oblečena pa sta bila le v kratke hlače in nizke pohodne čevlje, kar je neprimerno in tvegano.

Kasneje so policisti preverjali še stanje v nekaterih planinskih kočah, a pri kontrolah niso ugotovili posebnosti.

Nevarnosti je v gorah veliko

"Nevarnosti v gorah je namreč veliko, so pa mnoge predvidljive. Njihovo prepoznavanje lahko planincu rešijo življenje. Najbolj pogosti so zlasti padci, zdrsi, padajoče kamenje in različna bolezenska stanja, kar so vse situacije, do katerih je letos v veliko primerih že prišlo. Pri plezanju so se lomili oprimki, poškodovani so bili tudi izkušeni alpinisti, pohodniki so ostajali ujeti v razbesnelih nevihtah in jih je bilo treba reševati, ker niso bili več zmožni vrnitve v dolino. Nekateri so zaradi nepoznavanja terena zahajali s poti, nekateri ture niso prilagodili svojim zmožnostim, veliko je bilo padcev in zdrsov in tudi reševanj obolelih, nevarnosti so povzročale strele ipd.," so v sporočilu za javnost zapisali policisti.

G. C.