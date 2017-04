Novičeva obramba vložila pritožbo na pripor

Odločitev v prihodnjih dneh

14. april 2017 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zagovorniki Milka Noviča, ki ga je sodišče v četrtek spoznalo za krivega umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, so popoldne vložili pritožbo na pripor, ki ga je po izreku sodbe za Noviča odredila sodnica Špela Koleta.

Odločitev pričakujejo v nekaj dneh, je pojasnil odvetnik Žiga Podobnik.

Okrožno sodišče v Ljubljani je Milka Noviča spoznalo za krivega umora Janka Jamnika. Izreklo mu je 25 let zaporne kazni. Sodnica Špela Koleta je v izreku sodbe dejala, da ni dvoma, da je Novič 16. decembra 2014 okoli 19.30 na parkirišču lokala Via Bona na ljubljanskem Viču, kjer je potekala službena zabava Kemijskega inštituta, umoril svojega nekdanjega direktorja Jamnika. Pritrdila je očitkom tožilstva, da je to storil iz brezobzirnega maščevanja.

Ni pa sodišče sledilo očitkom tožilstva, da je Novič umoril Jamnika na zahrbten način. Kot je dejala Koleta, nobeden od izvedencev ni mogel določiti natančnega položaja strelca in žrtve ob umoru, zato tudi ni bilo mogoče sklepati, da je Novič skrit med avtomobili na parkirišču čakal na Jamnikov prihod in ga potem umoril.

Zaradi ponovitvene nevarnosti je sodišče zoper Noviča znova odredilo pripor, v katerem je bil že od decembra 2014 do decembra 2016. Obramba ima po zakonu 24 ur časa, da vloži pritožbo na pripor.

Sodišče ima po četrtkovem izreku sodbe 15-dnevni instrukcijski rok za odpravo pisne sodbe. Novičevi zagovorniki pa imajo nato še 15 dni časa za pritožbo na sodbo. Kot so napovedali že v četrtek po izreku sodbe, se bodo na sodbo vsekakor pritožili.

B. R.