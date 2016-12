Sodišče odpravilo pripor Milku Noviču

Na podlagi delcev, najdenih na Novičevih rokah, ne more neizpodbitno trditi, da je streljal Novič

7. december 2016 ob 15:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na sojenju Milku Noviču, ki je obtožen umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je nemški izvedenec pod dvom postavil trdnost dokazov zoper Noviča. Sodišče je nato odpravilo pripor.

Milko Novič je po današnji odločitvi sodišča o odpravi pripora ob 16.50 zapustil prostore na Povšetovi, kjer je bival skoraj dve leti, je potrdil generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj. Tako bo nadaljevanje sojenja spremljal s prostosti. Naslednja obravnava bo 4. januarja.

Razbremenilno pričanje

Nemški izvedenec balistične stroke Axel Manthei je dejal, da so na Novičevih laseh, jakni in rokah našli malo delcev, ki so značilni za streljanje. Razlog za to bi lahko bil tudi v tem, da so bili vzorci odvzeti šele 23 ur po streljanju, je pojasnil Manthei, mogoča razlaga pa je tudi, da Novič na Jamnika ni streljal.

Nemški strokovnjak je pojasnil, da so s slovenskimi kolegi v najširšem smislu prišli do enakih rezultatov, a imajo v Nemčiji drugačen sistem kategorizacije vzorcev. V Nemčiji vzorce razvrščajo v kategorije od A do D, pri čemer v kategorijo B, kamor so uvrstili tudi delce, najdene na Novičevih laseh, spadajo delci, nastali kot posledica streljanja, a ne ustrezajo popolnoma tej definiciji.

Delci dopuščajo različne interpretacije

V tulcu so bili najdeni elementi svinec, barij, antimon in kositer. Delci z rok so vsebovali ali kombinacije svinca, barija in antimona oz. svinca, barija in kositra, noben delec pa ni vseboval vseh štirih elementov, je dejal Manthei in ob tem poudaril, da pri nekem streljanju nastanejo delci iz kategorij A, B in C. Tudi delec z Novičeve glave, ki je vseboval vse štiri elemente, je imel tako intenziteto, da bi bil lahko uvrščen v kategorijo A. Prav tako se ne da glede na obliko delcev določiti, ali so posledica streljanja ali morda kakega drugega izvora.

Manthei je danes potrdil, da kontaminacije vzorcev na katerem koli delu telesa ne more izključiti. "Enkrat si z roko sežemo v lase in imamo možnost, da prenesemo te delce. Moramo govoriti tudi o oddaljenosti delcev. V časovnem razponu 23 ur lahko te delce izperemo z umivanjem rok in tuširanjem. Obe variaciji sta mogoči, tako naknadnega vnosa kot spiranja," je pojasnil. Nemški izvedenec je kot popolnoma mogočo ocenil tudi možnost, da bi bili delci, najdeni na Novičevi jakni, ostanki streljanja izpred enega leta, kot to trdi Novič.

V Nemčiji analizirali isti vzorec kot v Sloveniji

V nadaljevanju je izvedencu vprašanja zastavljala tožilka Blanka Žgajnar, ki je od izvedenca predvsem želela izvedeti, ali bi bilo mogoče, da bi se delci z Novičeve jakne, ki so posledica streljanja, ob poznejšem obravnavi v forenzičnem laboratoriju, na tožilstvu, sodišču in tudi v laboratoriju za biokemične preiskave, porazgubili. Manthei je pojasnil, da v Münchnu niso jemali novih vzorcev, temveč so analizirali vzorce, ki so jih odvzeli že slovenski preiskovalci.

L. L.