Milko Novič obsojen na 25 let zapora

Sodba še ni pravnomočna

13. april 2017 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljansko okrožno sodišče je odločilo, da je Milko Novič kriv umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, in ga obsodilo na 25 let zaporne kazni.

Sodišče je razsodilo, da je Milko Novič 16. decembra 2014 streljal na takratnega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika in ga ubil. Po sklepu sodišča se Novič vrača v pripor. Sodba še ni pravnomočna.

Sodnica Špela Koleta je pritrdila očitkom tožilstva, da je Novič svojemu nekdanjemu direktorju odvzel življenje iz brezobzirnega maščevanja. V branju ugotovitev sodišča je izpostavila Novičevo spreminjanje zgodbe od prvega zaslišanja, ki se je zgodilo že 23 ur po streljanju na Jamnika.

Tožilstvo je tekom obravnave, ki se je začela približno leto dni po umoru, novembra 2015, dokazovalo, da je Novič 16. decembra 2014 okoli 19.30 na parkirišču lokala Via Bona na ljubljanskem Viču "dvakrat v glavo ustrelil Jamnika in to na zahrbten način". To je po prepričanju tožilke Blanke Žgajnar storil iz maščevanja, ker je bil leta prej odpuščen s Kemijskega inštituta. "Umor je kaznivo dejanje, ki je najbolj zavržno, kar jih človek lahko stori. Teži je primerna tudi predpisana kazen," je v sredinih sklepnih besedah poudarila tožilka, ki pri obdolženemu ni našla niti ene olajševalne okoliščine. Zato je zanj zahtevala 30-letno zaporno kazen.

Novič ves čas vztraja, da je nedolžen, in je to izpostavil tudi v sklepnih besedah. Po mnenju njegove obrambe obremenilnih dokazov zoper Noviča ni. Zato pride v poštev zgolj oprostilna sodba, je v sklepnih besedah poudaril odvetnik Žiga Podobnik iz ekipe Novičevih zagovornikov.

Da umor Jamnika "ni delo obsedenega posameznika, ampak dobro organizirana skupinska eksekucija, v kateri je bila Noviču dodeljena le vloga rezervnega morilca", pa je dejal Novičev zagovornik Jože Hribernik.

Tuji izvedenci zasejali dvom v trdnost dokazov

Mnenja nemških izvedencev Edith Gebhart in Axla Manheima ter izvedenca obrambe Vojina Maštruka so postavila dvom v trdnost dokazov proti Noviču, zaradi česar so Noviča decembra 2016 tudi izpustili iz pripora.



