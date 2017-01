Nemška izvedenka: Trije delci z Novičevega plašča skladni z najdenim tulcem

Sojenje Milku Noviču

11. januar 2017 ob 15:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sestava treh delcev, najdenih na plašču Milka Noviča, ustreza sestavi delcev, najdenih na tulcu, a ni nujno, da prihajajo prav z omenjenega tulca, je na sojenju dejala nemška izvedenka Edith Gebhart.

Nemška izvedenka Edith Gebhart je bila zaslišana na ljubljanskem okrožnem sodišču v okviru sojenja Milku Noviču, obtoženemu umora direktorja Kemijskega instituta Janka Jamnika. Analizirala je ostanke z Novičevih las in plašča.

Štirje elementi

Najdene delce je mogoče razvrstiti v tri kategorije, je pojasnila. V kategorijo A spadajo delci, ki so zagotovo nastali pri streljanju, hkrati pa njihova sestava ustreza sestavi delcev, najdenih na tulcu s kraja umora. Vsebujejo namreč vse štiri glavne elemente, ki so jih našli tudi v delcih s tulca - svinec, barij, kositer in antimon.

Pri kategoriji B je mogoče reči, da gre za delce, nastale pri streljanju, vendar zgolj na podrejen način ustrezajo delcem, najdenim na tulcu. V njih ni namreč enega od štirih glavnih elementov. Delci iz kategorije C se prav tako lahko pojavijo kot ostanki streljanja, vendar so zanje mogoči tudi drugi viri nastanka, je povedala.

Na Novičevem plašču so po njenih besedah našli veliko delcev, vendar jih večina zelo verjetno izvira iz drugih virov streljanja, ne s streljanja s kraja kaznivega dejanja. So pa na plašču našli tudi tri delce, katerih sestava ustreza sestavi delcev s tulca, torej delce kategorije A, je dejala.

Tip streliva?

Nekoliko pozneje je na vprašanje Novičeve obrambe, ali obstaja metoda, s katero bi bilo mogoče določen delec pripisati točno določenemu tulcu, odgovorila nikalno: "Takšna metoda mi ni poznana. Lahko le rečem, ali skladje med delci obstaja ali ne." Na vprašanje, ali je v svoji dosedanji praksi kombinacijo omenjenih štirih glavnih elementov zasledila zgolj pri tipu streliva, ki je bilo uporabljeno pri umoru Jamnika in ki naj bi bilo precej pogosto, ali še kje drugje, pa je odgovorila, da bi morala pogledati v podatkovno bazo njihovega laboratorija.

Potrditev pričanja nemškega kolega

Izvedenka je tudi potrdila pričanje nemškega kolega Axla Mantheija, ki je na zaslišanju pred mesecem dni dejal, da je mogoče, da so nekateri delci na Novičev plašč prišli na strelišču, na katerem naj bi streljal več kot leto dni prej.

Delce, ki so jih našli na Novičevih laseh, je nemška izvedenka uvrstila v kategorijo B, med njimi tudi delec, ki ga je slovenski Nacionalni forenzični laboratorij (NFL) v svojem mnenju uvrstil med delce kategorije A. "Gre za mejni primer, vendar sem se iz previdnosti odločila, da gre za kategorijo B," je pojasnila svojo odločitev.

Glede na vse, kot je dejala, ne more izključiti, da je bil vir streljanja za delce, najdene v Novičevih laseh, drug kot tisti s kraja dejanja, kot ne more izključiti, da je bil vir isti.

Sodnica je danes tudi soočila poročili nemškega forenzičnega laboratorija in slovenskega. Vendar sta se Gebhartova in Ester Ceket iz NFL-ja, ki je izdelala slovensko mnenje, o izsledkih večinoma strinjali.

Sledi mnenje o krvnih sledovih

Sojenje Noviču, obtoženemu, da je decembra 2014 ustrelil svojega nekdanjega nadrejenega, direktorja Kemijskega inštituta Jamnika, bodo nadaljevali 1. februarja, ko bi bil lahko zaslišan nemški strokovnjak, ki je pripravil mnenje o krvnih sledovih. Mnenje naj bi bilo že izdelano, vendar ga sodišče uradno še ni prejelo.

