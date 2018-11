NPU zaradi suma bančne korupcije izvaja hišne preiskave

Kriminalisti preiskujejo na 26 naslovih

27. november 2018 ob 10:48

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti iščejo dokaze o storitvi več kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril, med drugim preiskujejo tudi prostore mariborskega javnega podjetja Snaga.

Hišne preiskave kriminalisti opravljajo na podlagi sodnih odredb v zasebnih in poslovnih prostorih na 26 naslovih, na dveh pa bodo zasegli elektronske naprave. Pri preiskavah sodeluje 53 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in 57 kriminalistov iz Policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Kranj, Koper in Novo mesto.

Preiskava tudi na mariborski Snagi

Da pri njih poteka preiskava, so zjutraj potrdili v mariborskem javnem podjetju Snaga, kjer pa so povedali, da ta ni povezana z opravljanjem njihove primarne dejavnosti. Zaradi interesa preiskave s podrobnejšimi informacijami niso seznanjeni, so pa ob tem dodali, pa vodstvo podjetja v preiskavo ni vpleteno.

Po neuradnih informacijah, ki jih na spletni strani navaja Večer, naj bi v zvezi s Snago preiskovali domnevno sporno financiranje prenove strehe na osrednji avtobusni postaji, ki jo podjetje upravlja od leta 2012. V ospredju preiskave naj bi bil sum jemanja nedovoljenih daril pri odobritvi posojil. Posojilo za prenovo strehe naj bi po pisanju časnika pridobili v hranilnici oz. banki Lon.

La. Da.