Policija preiskuje oškodovanje Zavoda za ribištvo za 300.000 evrov

Trije osumljenci so pridržani

4. december 2018 ob 12:51,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 18:50

Celje - MMC RTV SLO, STA

Na območju Policijskih uprav Celje, Ljubljana in Maribor potekajo številne hišne preiskave, kriminalisti, ki so pridržali tri osumljence, med drugim preiskujejo domnevno oškodovanje javnega zavoda za 300.000 evrov.

Celjski kriminalisti so v sodelovanju z ljubljanskimi in mariborskimi opravili 31 preiskav, v katerih so iskali dokaze za utemeljitev suma osmih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so sporočili s celjske policijske uprave.

S temi kaznivimi dejanji naj bi zaposleni skupaj s šestimi pomočniki javni zavod oškodovali za več kot 300.000 evrov. To naj bi pridobil v svojo korist oz. v korist pravne osebe.

Pri 18 hišnih preiskavah na območju policijskih uprav Celje, Ljubljana in Maribor, sedmih osebnih preiskavah ter šestih zasegih listin in drugih predmetov po odredbi sodišča sodeluje 48 preiskovalcev.

Zavod za ribištvo Slovenije

Preiskave so med drugim potekale na Zavodu za ribištvo Slovenije, so za spletni portal Siol potrdili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so povedali, da je s preiskavami na zavodu za ribištvo seznanjena tudi ministrica Aleksandra Pivec. Z vsebino preiskave jo je seznanil predsednik sveta zavoda Matej Zagorc, sicer zaposlen na ministrstvu, ker pa podrobnosti o preiskavi v tem trenutku niso znane, kaj več v zvezi s tem niso mogli povedati.

Po informacijah Siola je več zaposlenih na zavodu osumljenih, da so prek različnih poslov sredstva zavoda črpali v korist zunanjih pravnih in fizičnih oseb. Na stroške zavoda naj bi izvajali analize in raziskave, ki so jih nato prek zunanjega podjetja prodajali različnim strankam in si razdelili denar.

