Poudarki Pri slapu Boka sta se huje poškodovala nemška državljana Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kriminalisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policisti preiskujejo nesrečo pri spustu po jeklenici v Bovcu

V nesreči je 56-letna državljanka Španije utrpela hude telesne poškodbe

7. avgust 2017 ob 18:45

Bovec - STA

Na območju Bovca se je pri spustu po jeklenici zgodila nesreča, v kateri sta trčili 22-letna državljanka Izraela in 56-letna državljanka Španije, ki se je pri tem huje poškodovala. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Kot so pojasnili policisti novogoriške policijske uprave, se je po jeklenici prva spustila Izraelka, ki pa na zaključni podesti ni bila zadržana in jo je zapeljalo nekoliko nazaj po jeklenici. V tem času se je že spustila Španka in trčila v 22-letnico. Mlajša se je lažje telesno poškodovala, 56-letna Španka pa je utrpela hude telesne poškodbe.

Hujša poškodba pa se je zgodila pri slapu Boka, kjer je 16-letnemu Nemcu zdrsnilo, pri tem pa je za sabo potegnil tudi 53-letnega očeta. Oba so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, policisti pa izključujejo tujo krivdo.

L. L.