Policisti prijeli 27-letnega ponarejevalca potrdil o šolanju

S ponaredki je zaslužil 10.000 evrov

21. marec 2018 ob 13:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti so razkrili 27-letnega državljana BiH-a, ki je med letoma 2016 in 2017 prodajal ponarejena potrdila o vpisu na izobraževalne ustanove, s katerimi so potem kupci dokazovali status dijaka oziroma študenta. Osumljencu grozi do tri leta zapora, enaka kazen pa grozi tudi kupcem, ki so te listine uporabljali.

Državljan Bosne in Hercegovine z urejenim statusom v Sloveniji je med letoma 2016 in 2017 uporabljal več lažnih profilov na Facebooku, prek katerih je prodajal ponarejena potrdila o šolanju. "Osebe, ki so takšna potrdila potrebovale, so mu na transakcijski račun nakazale od 80 do 200 evrov," je pojasnil pomočnik komandirja na policijski postaji Ljubljana Center Irfan Beganović. S tem je osumljeni zaslužil nekaj manj kot 10.000 evrov.

Policisti so v predkazenskem postopku dokazali več kot 100 kaznivih dejanj ponarejanja listin. Opravili so več kot 200 pogovorov, nekatere tudi na sedežih študentskih servisov po državi, kjer so posamezniki uporabili ponarejena potrdila. Večino potrdil so dijaki in študentje uporabili v Ljubljani.

Policisti bodo preverjali tudi kupce

27-letnika so policisti pridržali na začetku marca. "Med preiskavo smo osumljencu zasegli prenosni telefon, prenosni računalnik, multifunkcijsko napravo in več bianko obrazcev različnih srednjih šol," je naštel Beganović. Za osumljenca je preiskovalni sodnik odredil pripor. V preiskavi so policisti ugotovili tudi, da si je osumljeni, ko je prišel v Slovenijo, lažno pridobil status dijaka in pozneje študenta. Za zdaj pa nimajo podatkov, da bi ponarejena potrdila prodajal tudi v druge države.

Policisti preiskave še niso končali. "V nadaljevanju bomo zbirali obvestila od ljudi, ki so si pridobili ponarejena potrdila in jih uporabili kot prava, da so pri študentskih servisih lažno dokazovali status dijaka oziroma študenta," je pojasnil Beganović. Po do zdaj zbranih podatkih je takšnih oseb 150.

Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je zagrožena zaporna kazen do treh let zapora, tako za človeka, ki ponaredi javno listino, kot za tistega, ki takšno ponarejeno listino uporabi, kot da je prava.

L. L.