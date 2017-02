Popovič se mora javno opravičiti Vejsilu Hotu

Sodba še ni pravnomočna

23. februar 2017 ob 16:39

Koper - MMC RTV SLO

Koprski župan Boris Popovič mora portoroškemu podjetniku Vejsilu Hotu plačati 10.000 evrov odškodnine zaradi izjav, ki jih je med zadnjo volilno kampanjo izrekel na njegov račun. Prav tako mora preklicati izjave in se zanje javno opravičiti.

Njun spor se je začel, ko je Boris Popovič Vejsila Hota najprej obtožil, da je odgovoren za fizični napad nanj in na njegovo družino med soočenjem Obalnih kandidatov v enem od portoroških hotelov, nato pa ga še povezal z dvema umoroma. Na dveh komercialnih televizijah in časniku je izjavil, da Hotu pripisujejo oziroma sta njegovo breme dva še nepojasnjena umora. Sodišče je ocenilo, da je Popovič odškodninsko odgovoren, saj ni uspel dokazati resničnosti izjav, niti tega, da je utemeljeno verjel v njihovo resničnost. V postopku se je izkazalo, da so Popovičeve trditve bile v resnici govorice, ki jih je raznašal naprej, ne da bi se prepričal ali so resnične

Očital mu je, da ima na vesti dva umora

Koprskega župana spet tepe dolg jezik. Zaradi izjav, ki jih je na račun portoroškega podjetnika Vejsilja Hota izrekel med župansko kampanijo leta 2014, mora Hotu plačati 10.000 evrov za duševne muke, preklicati izjave in se mu javno opravičiti. Vse to je nazorno opisal v oddajah Epilog na Pop TV-ju in Danes na Planet TV, ter v časopisu Svet24.

"Hot je skočil, da me bo udaril, potem ga je eden izmed naših podpornikov zadržal - onadva se zelo dobro poznata -, potem je še eden prišel zraven, da pomaga temu drugemu, potem je pa en njegov, en njegov mrk prijel tega, ga obrnil in nabil ob steno."

Popovič je v oddajah trdil, da ga je Hot verbalno napadel že pred županskim soočenjem: "Na moji levi strani je Vejsil Hot slekel jakno ali kar je imel, tako na silo, da se je videlo, kot da se bo tepel, na silo in … in rekel na glas 'govno'."



Še hujše očitke na Hotov račun pa si je Popovič privoščil, ko ga je povezal z dvema še neraziskanima umoroma na Primorskem. "Ta Vejsil Hot je zelo znana oseba na Primorskem, njemu pripisujejo, njegovo breme sta dva mrtva, dva ubita človeka, to je zelo resna zadeva."

Še isti dan je Popovič v sporočilu za javnost v obtožbah šel še korak dlje. Umorjenima je nadel celo ime: "Ekipi Vejsila Hota, kralja Portoroža, s koprsko kandidatko Polko Boškovič ankete in stanje na terenu kažejo na to, da se jim obeta porazen izid. Zaradi tega so živčni, da pa so zmožni vsega, nas učijo že zgodovina Kopra in dva nikoli pojasnjena umora (Milka Mlakarja in Radivoja Bednarika)."

Popovič je raznašal neresnične čenče

Popoviču je Hot že dolgo trn v peti, saj naj bi finančno stal za političnimi kampanjami piranskega župana Petra Bossmana in Polko Boškovič, ki je bila na zadnjih volitvah Popovičeva protikandidatka.

Da Hot ni niti med osumljenci za dvojni umor, je na sodišču pričal vodja koprskih kriminalistov Dean Jurič. Sodišče je ocenilo, da je Popovič odškodninsko odgovoren, saj ni uspel dokazati resničnost izjav, niti tega, da je utemeljeno verjel v njihovo resničnost. "V postopku se je izkazalo, da so Popovičeve trditve bile v resnici govorice, ki jih je raznašal naprej, ne da bi se prepričal ali so resnične," je razsodilo koprsko sodišče.

Kot javna oseba bi moral dvomiti v govorice

Sodišče je ocenilo še, "da bi se toženec moral in mogel zavedati, da z navajanjem in raznašanjem neresničnih govoric, ne da bi se pri tem z zadostno mero skrbnosti prepričal, ali so takšne njemu sporočene trditve sploh mogoče ali resnične, lahko poseže v osebnostne pravice prizadetega. To velja še toliko bolj, ker je toženec politična osebnost, zato se od njega še dodatno pričakuje, da se zaveda, da trditve, ki jih je slišal od drugih, niso nujno resnične in kot take za javno objavo. Kot oseba na odgovorni funkciji je v javnosti še toliko bolj dajal vtis, da gre za preverjene informacije in s tem pri povprečnem bralcu vzbujal vtis, da gre za resnične informacije o tožniku."

Zakupiti mora TV prostor in preklicati izjave

Popovič je na sodišče pripeljal številne priče, ki so pričale v njegovo korist, a se mu vseeno ni izšlo. Zato mora po sodbi v roku 15 dni Hotu plačati 10.000 evrov odškodnine in 1.400 evrov sodnih stroškov, na obeh televizijah in v časniku pa zakupiti prostor in na lastne stroške objaviti sporočilo, da pri izrečenih navedbah ne vztraja ter se zanje opravičiti, je zapisano v sodbi. Sodba še ni pravnomočna, Popovič se nanjo lahko pritoži. Na njegov komentar še čakamo.

Eugenija Carl, TV Slovenija