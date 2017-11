Popovič v zadevi Serming predlagal ogled zemljišč

"Težko se je braniti proti nečemu, kar ne obstaja"

24. november 2017 ob 19:50

Koper - MMC RTV SLO, STA

V ponovljenem sojenju v zadevi Serming je koprski župan Boris Popovič znova poudaril, da gre za politično sojenje in da občina pri prodaji zemljišč Sermingu ne bi mogla iztržiti več.

Med drugim je Boris Popovič predlagal, da si porotniki ogledajo tudi zemljišča, ki so bila predmet prodaje, in bližnja primerljiva zemljišča. Ogled zemljišč v naravi je edini pošteni način postopanja, "da vemo, o čem govorimo", je povedal Popovič. Po sredinem naroku, med katerim se je župan zagovarjal tri ure, je izpostavil, da je koprska občina pri cenitvi zemljišč uporabljala zunanje cenilce, kar dolga leta v drugih občinah ni bila praksa.

Veliko besed je Popovič sicer namenil nastanku bančne luknje, politizaciji Nove Ljubljanske banke (NLB), protikorupcijske komisije, sklada kmetijskih zemljišč itd. "Jaz sem tukaj zaradi politike," je sklenil ta del svojega razmišljanja.

Izpostavil je še, da so se v tistem obdobju primerljiva zemljišča prodajala po 25 evrov na kvadratni meter vključno s komunalnim prispevkom, cena 86 evrov na kvadratni meter, kolikor je iztržila občina, pa je bila celo več, kot so pričakovali po najbolj optimističnem scenariju. Pomembno je tudi dejstvo, da se je za nakup zanimal en sam interesent: "Ni bilo gneče od 3. ure zjutraj, kot je za nakup novega Iphonea."

"Naklep ne obstaja"

Popovič je vztrajal še, da bi mu morali dokazati naklep, ki ga v tem primeru ni bilo. Pri prodaji občinskih zemljišč je bilo namreč prisotno samo dejanje, ne pa kaznivo dejanje. "Težko se je braniti proti nečemu, kar ne obstaja," je dodal.

Spomnimo, da obtožnica Popoviča bremeni zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007, pri čemer sta direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik obtožena pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja. Popovič je bil v tej zadevi leta 2014 obsojen na zaporno kazen, a je višje sodišče nato sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Zaradi odstopa sodnice porotnice pa se je tudi ponovljeno sojenje vrnilo v začetno fazo.

G. K.