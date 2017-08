Posadka ladje Maribor se po štirih mesecih pridržanja v Šrilanki vrača domov

Uradne ugotovitve preiskave smrti kapitana ladje še niso znane

17. avgust 2017 ob 15:15

Koper - MMC RTV SLO, STA

Šrilanške oblasti so dovolile odhod 19 članom posadke ladje Maribor, potem ko so jih v Kolombu zadrževali zaradi preiskave sumljive smrti 58-letnega kapitana. Med člani posadke sta tudi dva slovenska pomorščaka.

Kapitan Maribora, sicer čezoceanske ladje portoroškega ladjarja Splošna plovba, je umrl 23. marca med plovbo iz Singapurja v Kolombo. Obdukcija pa je pokazala, da je umrl zaradi notranjih poškodb, zato so šrilanške oblasti sprožile preiskavo sumljivih okoliščin in zadržale ladjo in posadko. Ladja je pozneje lahko zapustila Šrilanko, prvotna posadka pa je morala ostati v Kolombu do konca preiskave.

Truplo kapitana so sicer našli pod reševalnim čolnom, tik preden se je ladja privezala v Kolombu. V podjetju so domnevali, da je nesrečno padel, ko je pregledoval ladjo. Po več preložitvah obravnav na sodišču je tožilstvo konec julija vendarle sporočilo, da nima več razlogov, da se posadka zadržuje v Šrilanki. Uradnih sklepov preiskave pa Splošna plovba sicer še ni dobila, je za Primorske novice povedal prokurist Splošne plovbe Mirko Grča.

Tudi preiskava eksplozije še ni končana

Prav tako še ni končana preiskava aprilske eksplozije na ladji Tamar sredi Atlantskega oceana, v kateri sta umrla dva filipinska pomorščaka, slovenski kadet in filipinski pomorščak pa sta bila v udaru ognja hudo poškodovana in sta potrebovala nujno zdravniško pomoč. Oba poškodovana sta se že vrnila v domovino na nadaljnje zdravljenje.

Pri reševanju oz. pomoči ponesrečenim je v zahtevnih razmerah pomagala ameriška obalna straža. Sedemčlanska ekipa je izskočila iz letala in se nato vkrcala na ladjo ter pomagala ranjencema, dokler se ladja ni dovolj približala Azorom, da so ju lahko portugalske oblasti evakuirale s pomočjo helikopterja. Za človekoljubno reševanje je slovenski predsednik ameriške pripadnike narodne garde zvezne države New York tudi odlikoval.

L. L.