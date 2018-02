Požar v Veliki Nedelji uničil domove 12 ljudem

Zagorela je večstanovanjska hiša

28. februar 2018 ob 16:52

Velika Nedelja,Ormož - MMC RTV SLO, STA

Ponoči je v Veliki Nedelji zagorela večstanovanjska hiša, iz katere so gasilci evakuirali vse stanovalce. Ker je ogenj objekt popolnoma uničil, se vseh 12 stanovalcev na svoje domove ne bo moglo vrniti.

V hiši je zagorelo nekaj minut pred polnočjo, gasilci so sicer takoj zavarovali kraj dogodka, evakuirali 12 stanovalcev in pogasili požar. Sodelovalo je kar 105 gasilcev iz gasilskih zvez Ormož in Središče ob Dravi. Hude težave so jim med gašenjem povzročale nizke temperature, saj je bilo zunaj -22 stopinj Celzija, zato so zmrzovala oblačila in dihalni aparati.

Alojz Sok, župan občine Ormož, v katero spada Velika Nedelja, pravi, da je vseh sedem stanovanj neuporabnih. Zgornja stanovanja so zgorela, spodnja pa so namočena z vodo.

Poškodovan na srečo ni bil nihče, le 74-letnega stanovalca so prepeljali na opazovanje v bolnišnico, ker je bil izpostavljen močnemu dimu, so sporočili z mariborske policijske uprave. Ocenili pa so, da je nastalo za okoli 350.000 evrov materialne škode. Pogorela stavba je sicer v lasti križniškega reda, župan pa meni, da jo bodo težko obnovili sami.

Večina evakuiranih ljudi se je za zdaj zatekla k sorodnikom ali prijateljem. "Tam bodo verjetno lahko ostali nekaj dni, nato pa bomo na občini morali najti rešitve. Tri stanovanja imamo in jim jih bomo jutri na sestanku s centrom za socialno delo tudi ponudili. Dve sobi sta na voljo v centru za starejše," je pojasnil župan in dodal, da policisti za vzrok požara sumijo dotrajanost enega izmed dimnikov.

La. Da.