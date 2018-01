V eksploziji plina zrušena polovica hiše, pok slišali kilometre daleč

30. januar 2018 ob 09:54,

Na Dolenčevi poti na Mlaki pri Kranju je nekaj pred 8. uro zjutraj odjeknila eksplozija v stanovanjski hiši, ki se je ob tem delno porušila. Rešili so ujeto žensko.

Predstavnik PU Kranj je v izjavi za javnost potrdil, da je prišlo do eksplozije plina. Vsi ostale podrobnosti je zadržal zaradi kriminalistične preiskave, ki je v teku. Potrdil je še, da je poškodovana oseba ženska. Ta je zdaj na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru.

V eksploziji se je zrušila polovica stanovanjske hiše, poškodovani pa so tudi sosednje hiše in avtomobili. Nevarnosti za ljudi v okolici sicer ni in tudi dodatna evakuacija sosednjih stanovalcev ni bila potrebna.

Do požara ni prišlo. Posredovali so poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljni gasilci s Kokrice.

Intervencija na kraju dogodka še poteka, prav tako kriminalistična preiskava, zato na PU Kranj dodatnih informacij za zdaj ne dajejo. Zato je zaprta Golniška cesta od krožišča pri gostišču Dežman do lekarne na Mlaki.

Tehnično zahtevno reševanje

Predstavnik Gasilske reševalne službe Kranj pa je medijem povedal, da so eksplozijo slišali tudi sami na delovnem mestu, ob 7. 49 zjutraj. Pol minute kasneje so že prejeli klice in se nemudoma odpravili na pot. Imeli so informacijo, da je prišlo do eksplozije in zrušitve objekta ter da je ujeta ena oseba. Zaradi neznank in potencialne nevarnosti so že ob prihodu izvedli evakuacijo pri najbližjih objektih. S seboj so imeli tudi reševalne pse, saj bi pod ruševinami lahko ostal še kdo.

Reševanje je bilo tehnično zahtevno, saj se je hiša zrušila sama vase. Pri vstopu so morali nameščati "ustrezno podpiranje", da ne bi še sami končali pod ruševinami, uporabljali so tudi motorne žage in ostalo hidravlično orodje.

Ujeta ženska je bila pri zavesti in je klicala na pomoč, tako da so jo lahko dokaj hitro locirali. To je bilo pomembno, je poudaril gasilec, saj je bila poškodovana tudi vodovodna napeljava, voda pa je že začela zalivati žrtev in prišlo bi lahko tudi do utopitve.

Eksplozija je bila res močna, je potrdil predstavnik gasilcev, o vzroku pa ni želel govoriti. Več bo pokazala preiskava.

