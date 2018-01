Pretep v Mariboru izbruhnil zaradi banalnosti. Kdo je storilec, še ni jasno.

Policija je pridržala tri ljudi zaradi nasilništva

19. januar 2018 ob 14:06

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski policisti še vedno ne vedo, kdo je prejšnjo nedeljo zgodaj zjutraj 25-letniku povzročil tako hude poškodbe, da je nekaj dni pozneje umrl. So pa ugotovili, da je pretep izbruhnil zaradi spora, ker je vozilo ene skupine moških zaprlo pot vozilu druge.

Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Robert Munda je na tiskovni konferenci pojasnil, da se je zapletlo, ko je na cesti ob tamkajšnjem lokalu ustavilo vozilo in zaprlo pot vozilu druge skupine mladih moških. Verbalni obračun je prerasel v pretep, ki pa se je za 25-letnika, ki se je s še dvema posameznikoma pretepu pridružil pozneje, končal tragično.

Kot so pojasnili policisti, je preiskava potekala v dveh smereh - v zvezi s kaznivim dejanjem nasilništva in v povezavi s povzročitvijo posebno hude telesne poškodbe, ki se je kasneje končala s smrtjo. V okviru prve so k preiskovalnemu sodniku ta teden pripeljali tri osumljence iz Maribora in okolice, ki jih sumijo, da so v sostorilstvu s še štirimi moškimi izvršili kaznivo dejanje nasilništva. "Vsi privedeni so že v preteklosti bili v postopkih za kazniva dejanja z elementi nasilja, zato je preiskovalni sodnik zanje odredil najprej sodno pridržanje in nato pripor," je povedal Munda.

Kdo je zabodel 25-letnika, še ni jasno

Ko bodo kriminalisti obdelali obsežno gradivo, ki so ga zbrali, bodo lahko storili korake naprej še v drugem delu preiskave. Ali je med priprtimi tudi tisti, ki je povzročil hudo telesno poškodbo 25-letniku, še ni jasno. Čeprav je bilo v dogodek vpletenih veliko število ljudi in je bilo tudi veliko očividcev, je policija na poziv javnosti dobila le malo informacij, je ob tem znova opozoril Munda.

Do pretepa je prišlo v nedeljo 7. januarja zgodaj zjutraj pri osrednji mariborski tržnici. Zatem so reševalci v Univerzitetni klinični center Maribor prepeljali tri osebe, med njimi tudi 25-letnika, ki je utrpel posebno hude telesne poškodbe in je kasneje umrl. Po poročanju medijev je bil zaboden v trebuh.

