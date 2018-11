64-letni moški se je med delom v gozdu smrtno poškodoval. Foto: BoBo Dodaj v

Pri delu v gozdu umrl 64-letni moški

Na delavca je padlo razmajano drevo

18. november 2018 ob 15:54

Cerkno - MMC RTV SLO

V soboto se je v občini Cerkno med sečnjo dreves smrtno poškodoval 64-letni moški, na katerega je med podiranjem enega drevesa padlo sosednje razmajano drevo.

Domačina, stara 64 in 42 let, sta nekaj sto metrov stran od zaselka Jazne oziroma približno 70 metrov nad lokalno cesto Otalež–Spodnje Jazne v hribovitem pobočju v lastnem gozdu izvajala sečnjo drevja.

64-letnik je sekal drevje, 42-letnik pa je s pomočjo kmetijskega traktorja pod strmim pobočjem vlekel posekano drevje na drugo stran omenjene ceste. Nekaj čez 11. uro je 64-letni moški odšel približno sto metrov stran v gozd z namenom, da bi posekal drevo. Nekaj minut zatem je 42-letni moški zaslišal čuden zvok motorne žage in nato stekel proti mestu, kjer je 64-letnik podiral drevje. Tega je našel na omenjenem kraju ležečega na hrbtu in ni kazal znakov življenja.

Idrijski policisti so pozneje z ogledom kraja hude delovne nesreče ugotovili, da se je v času podiranja bukve, ki je padala po pobočju navzdol, 64-letni moški odmaknil nazaj približno dva metra. Takrat pa se je z njegove hrbtne strani dokončno izruvala razmajana češnja, ki je prej visela napeto navzdol, in ga pri padcu zadelo v glavo. Ponesrečenec ni imel zaščitne čelade in je na kraju umrl zaradi hudih telesnih poškodb.

Na kraju nesreče je zdravnik Zdravstvenega doma Idrija lahko žal le še potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Idrijski policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Zaradi izredno nevarnega in strmega pobočja so pomoč na kraju reševalcem in policistom nudili gasilci PGD-ja Cerkno.

La. Da.