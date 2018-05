Prijeli skupino vlomilcev, lastnike zdaj iščejo za več kot 700 predmetov

Ogled in prevzem predmetov na policijski postaji Bled

16. maj 2018 ob 21:15

Bled - MMC RTV SLO, STA

V hišnih preiskavah, povezanih s prijetjem organizirane skupine vlomilcev, so kriminalisti zasegli več kot 700 ukradenih predmetov. Preiskali so deset vlomov na območju Bleda in Radovljice, ki naj bi jih storili štirje ljudje, najdeni predmeti pa izhajajo še iz številnih drugih vlomov.

Gorenjski kriminalisti so konec prejšnjega tedna končali prvi del kriminalistične preiskave. V petih hišnih preiskavah zoper štiri osumljence so zasegli večjo količino predmetov, za katere utemeljeno sumijo, da izvirajo iz vlomnih tatvin v stanovanjske objekte na območju Gorenjske, lahko pa tudi širše, je na Bledu novinarjem pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj Primož Donoša.

Pridržali so štiri osumljence in dva privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil pripor. Kaznivih dejanj so osumljeni trije moški in ena ženska, vsi z območja Gorenjske, stari so od 35 do 56 let. Eden izmed njih je bil v preteklosti tudi že obravnavan za kazniva dejanja, vendar ne za tovrstna. Za kaznivo dejanje velike tatvine je sicer zagrožena kazen do osmih let zapora.

Po ugotovitvah kriminalistov sta v devetih primerih v objekte vlamljala dva ista osumljenca, še en vlom pa je eden izmed njiju izvršil skupaj s tretjim osumljencem. V treh primerih je sodelovala tudi ženska, ki je prikrivala storilce in predmete kaznivega dejanja ter si na ta način pridobivala protipravno premoženjsko korist.

Več kot 700 ukradenih predmetov

Zasežene predmete, za katere so policisti ugotovili, da izvirajo iz preiskovanih desetih kaznivih dejanj, so že vrnili lastnikom. Ostalo pa jim je še več kot 700 različnih predmetov, predvsem zlatnine, nakita, spominskih kovancev, orožja, oblačil, kozmetike in ur. Gre za enega večjih zasegov predmetov gorenjskih kriminalistov pri preiskovanju vlomov.



Ukradeni predmeti na PP Bled

Lastnik, ki prepozna predmet na kateri izmed fotografij, se lahko 17. ali 18. maja oziroma med 21. in 25. majem 2018 med 8. in 18. uro oglasi na Policijski postaji Bled brez predhodne najave.





Kriminalisti bodo v nadaljevanju preiskave preverjali morebitno povezavo predmetov z drugimi vlomi. Zato pozivajo vse oškodovance tovrstnih kaznivih dejanj, naj pridejo na blejsko policijsko postajo, kjer bosta potekala prepoznava in prevzem predmetov.

Predmeti domnevno izvirajo iz kaznivih dejanj, ki so bila najverjetneje izvršena na območju Gorenjske od leta 2012 dalje. Preiskanih deset vlomov na območju Bleda in Radovljice, v katerih je ocenjena vrednost protipravne premoženjske koristi več kot 33.000 evrov, pa se je zgodilo v zadnjih dveh letih.

Vlamljali pod okriljem teme

Da gre za skupino, ki se sistematično ukvarja z izvajanjem vlomnih tatvin, so kriminalisti ugotovili na podlagi načina storitve vlomov in odvzetih predmetov. Storilci so za vlome izkoristili čas, ko lastnikov ni bilo doma. "Na izvršitev vlomov so se temeljito pripravili. Hodili so na kraj, opazovali hišo in njeno zaščito, ko so bili podani pogoji za varno storitev, pa so pristopili. Vse pod okriljem teme," je pojasnil Donoša in dodal, da sumijo, da so predmete ukradli z namenom nadaljnje prodaje.

Storilci so v objekte vstopili skozi vrata ali okna in le v dveh od desetih primerov vloma niso dokončali, ker jih je pregnal sprožen alarm na objektu. V preostalih primerih lastniki niso uporabljali varnostnih sistemov. Policisti zato ljudi znova opozarjajo, naj zavarujejo svojo lastnino.

