Na Gorenjskem serija vlomov, policisti svetujejo dodatno previdnost

18. december 2017 ob 11:42

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Ta konec tedna so imeli gorenjski policisti precej dela z vlomi ali poskusi vlomov v stanovanjske objekte. Neznani vlomilci so bili na delu vsaj 12 krat. Policisti zato ljudi opozarjajo, naj v prazničnih dneh še posebej poskrbijo za svoje premoženje.

V petek so neznanci skušali vlomiti v stanovanjsko hišo na Mlaki pri Kranju, v Mošnjah je lastnik hiše ostal brez zlatnine in ročne ure, na Skladiščni ulici na Jesenicah so vlomili v poslovni prostor, na Cesti na Jezercih v Radovljici so odnesli denar, na Likozarjevi ulici v Kranju pa je vlomilec prav tako ukradel zlatnino.

Manj uspešni so bili tatovi v soboto, ko so "obiskali" stanovanjski hiši na Podbrezjah in v Naklem, a tam niso našli posebej vrednih predmetov.

V nedeljo pa so policisti obravnavali poskus vloma v hišo na Blejski Dobravi ter v Hujah na območju Kranja, v Zgornjih Bitnjah in dvakrat v Hrastjah pa je storilec po vlomu iz hiše odnesel zlatnino in denar.

Ne izpostavljajte vrednih predmetov

V primerih vlomov sta največkrat ukradena zlatnina in denar, storilci pa nenapovedano obiščejo hiše, ki dajejo očiten videz, da so lastniki odsotni. Ob tem policisti priporočajo, da ljudje ne razkazujejo vrednih stvari na vidnih mestih in z objavami na družbenih omrežjih, za višjo stopnjo varnosti pa naj izvajajo varnostne ukrepe. Med osnovne sodi predvsem ustrezno shranjevanje dragocenosti in denarja, zaklepanje, zapiranje oken ter ustvarjanje videza, da je vendarle nekdo doma.

