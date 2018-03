Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Prodajni prostori, v katere so vlomili, so na območju BTC-ja v Ljubljani. Foto: BoBo Dodaj v

Vlomili skozi drsna vrata, odnesli telefone in tablične računalnike

Policija vlom še preiskuje

5. marec 2018 ob 11:44

Ljubjana - MMC RTV SLO, STA

Neznanci so v soboto ponoči vlomili v poslovne prostore prodajnega centra na območju BTC-ja in odnesli več mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov višjega cenovnega razreda. Škode je za več tisoč evrov.

Vlom preiskujejo policisti z ljubljanske policijske uprave. Po do zdaj znanih podatkih so storilci vlomili skozi drsna vrata prodajnega centra. Preiskava še traja.

A. K. K.