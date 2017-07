Prisluhi županu Jankoviću izločeni iz dokaznega gradiva

Sodnica odredila izločitev

6. julij 2017 ob 21:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kazenski pregon ljubljanskega župana Zorana Jankovića je v primerih, ki slonijo na prisluhih, morda pod vprašajem, saj tožilka ni pravočsno vložila zahteve za sodno preiskavo.

Preiskovalna sodnica je v enem od primerov ugodila predlogu Jankovićevega zagovornika ter odredila izločitev in uničenje dokazov, ki jih je tožilstvo pridobilo s prisluškovanjem. Tožilka je namreč zamudila rok za vložitev zahteve za sodno preiskavo.

Jankoviću so kriminalisti prisluškovali od aprila do oktobra 2014. Kot izhaja iz sklepa sodišča, so bile razlog za prisluškovanje izjave priprtega nekdanjega direktorja Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL) Ranka Mimovića glede domnevnega jemanja podkupnin, izplačil gotovine

županovemu sinu Juretu Jankoviću ter prenakazil denarja na bančni račun družbe Patera.

Mesečno so se nato izdajale nove odredbe, ukrepi pa so se podaljševali in širili na druge osebe. Na podlagi prisluškovanja je tožilstvo začelo preiskovati še domnevno nezakonito posredovanje in zlorabo položaja.

Janković naj bi namreč na podlagi obiska predstavnika podjetja KPL poklical direktorja ljubljanskega javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija (VO-KA) in mu naročil, naj spremeni razpisne pogoje za izbiro izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na Rakovi jelši. Janković je pred časom sicer javno povedal, da je res posredoval, a zato, ker je bil razpis pisan v prid enemu od ponudnikov.

Hišne preiskave na občini in v lekarni

Prav tako so se pojavili sumi, da naj bi ljubljanski župan od farmacevtke zahteval spolne usluge v zameno za redno zaposlitev v ljubljanskem Javnem zavodu Lekarna Ljubljana.

Zaradi njih so kriminalisti decembra 2015 na Mestni občini Ljubljana in v prostorih Lekarne Ljubljana izvedli hišni preiskavi. Policija je kazensko ovadbo tožilstvu podala septembra lani, državna tožilka pa je zahtevo za preiskavo podala aprila letos.

Jankovićev zagovornik je maja vložil predlog za izločitev dokazov, v katerem je zapisal, da se je rok, v katerem bi moralo tožilstvo začeti kazenski pregon, iztekel oktobra lani. Zahteva za preiskavo, ki je bila vložena aprila letos, je tako po navedbah zagovornika vložena več

mesecev po poteku zakonskega roka.

Tožilka Blanka Žgajnar je medtem trdila, da je predlog neutemeljen. Začetek kazenskega pregona je po njenem mnenju treba razumeti v smislu kakršnekoli aktivnosti tožilstva v smeri nameravanega pregona znotraj dveletnega roka. Ob tem je spomnila, da je okrožno sodišče še oktobra 2015 na predlog tožilstva izdalo odredbo za hišno preiskavo. Poudarila je tudi, da je v zvezi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi tekel kontinuirani predkazenski postopek širših razsežnosti, kaznivo dejanje, povezano službo farmacevtke, pa je le manjši del kriminalne dejavnosti, ki jo obravnava policija.

Zgolj domnevno dogovarjanje za srečanje po telefonu

Preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Mojca Kocjančič pa se je strinjala z Jankovićevem zagovornikom. Pri tem je zapisala, da je kazenska ovadba, ki jo je policija podala septembra lani, podana devet mesecev po hišnih preiskavah, pri tem pa je tožilka vseeno potrebovala še sedem mesecev, da je vložila zahtevo za preiskavo. Ob tem je dodala, da zadeva ne predstavlja kompleksne zadeve, saj gre zgolj za domnevno dogovarjanje za srečanje po telefonu.

Preiskovalna sodnica je še ugotovila, da tožilka tudi še vedno ni vložila zahteve za preiskavo v zadevi, ki jo je prvotno obravnavala, in sicer v zvezi s prejemanjem podkupnine iz KPL-ja.

Sklep sicer še ni pravnomočen, saj se lahko državna tožilka zoper njega pritoži v osmih dneh, je poročala Televizija Slovenija.

T. H.